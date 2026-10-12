"Край София са изгорени 11 антени за комуникация на Starlink, използвани във войната в Украйна": Твърдение на Ивайло Мирчев

„В секретен обект около София са подпалени умишлено 11 антени за комуникация със Starlink (комуникационната система на SpaceX). Запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна. Двама маскирани мъже са подпалили 11 от 17-те антени на SpaceX за връзка със сателитите на Starlink. За инцидента не е съобщено от МВР, в медиите, никъде, все едно това не съществува“. Това съобщи на профила си във Facebook депутатът от ДБ Ивайло Мирчев.

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„Само преди дни на КСНС шефът на ДАНС ме увери, че контраразузнаването работи много активно по противодействие на саботажи по руска линия. Очевидно не се справя добре“, категоричен е Мирчев.

Той отправя и редица въпроси: Имало ли е предупреждение от партньорски служби за готвен саботаж точно на тази локация? Знаели ли са българските служби за готвения саботаж и какви мерки са взети? Присъствието на полицейски коли в последните часове на мястото не е ли закъсняло?

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„С колегата ми Божанов отправихме парламентарни питания до ДАНС и МВР. А утре в парламента ще предоставим допълнителна информация“, обяви Ивайло Мирчев.

Атаки над обекти на Старлинк и в Полша

В сряда вечерта, 23 септември, е избухнал пожар в наземна станция за сателитна комуникация на Starlink в централната част на Полша, която осигурява интернет връзка за региона, включително и за Украйна. Новината обяви вицепремиерът Кжищоф Гавковски, като добави, че системите вече функционират нормално. Страната е в състояние на повишена готовност за саботажни действия, откакто Русия нахлу в съседна Украйна през 2022 г. Москва многократно отрича да е извършвала подобни действия.

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„Пожарът обхвана електроцентралата и генератора. Ясно е, че този акт на саботаж е бил умишлено планиран, за да изведе станцията от строя, като по този начин ефективно прекъсне интернет връзката (...) и наруши достъпа до интернет за различни институции, включително украинските въоръжени сили“, каза Гавковски.