Премиерът Румен Радев е разговарял с президента на Франция Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани по време на футболния мач между „Левски“ и „Олимпик“ (Марсилия) от Лига Европа. Това съобщи Радев в публикация във Фейсбук. По думите му двамата споделят позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа.

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Българският министър-председател благодари на Макрон за личната му ангажираност със случая, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите и за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани. Радев подчерта, че от извършителите трябва да бъде потърсена отговорност.

Петима български привърженици са настанени в болница след сблъсъците с фенове на „Олимпик“ (Марсилия). Напрежението ескалира още преди началото на срещата, а по време на мача привърженици на домакините нахлули в сектора за гости.

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Министерството на външните работи също реагира на случилото се, като съобщи, че ще изпрати дипломатическа нота до френската страна с настояване за пълно разследване на инцидентите и подвеждане под отговорност на извършителите.

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