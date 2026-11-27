Изминаха 56 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

През лятото и есента на 2026 г. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха един от най-мощните тактически удари срещу нахлулите руски окупатори, затривайки напълно северния им плацдарм към "крепостния пояс" около Славянск и Краматорск в Донецка област, като с това преместиха за пореден път напред крайния срок на диктатора Владимир Путин армията му да поеме контрол над Донбас. С операция "Вивалди" в района на Лиман украинците си върнаха над 170 кв. км от своята земя, плениха и стотици руски военни, а оттогава руснаците като цяло не спират да отстъпват в направлението.

Сега един от най-известните руски военнопропагандни канали - "Архангел Спецназ" - предупреждава, че украинските сили, изглежда, готвят нещо като втора част на "Вивалди". При Лиман "няма покой", пише каналът с над 1 милион абонати в Telegram, който според разследващи и независими руски медии е свързан с военнослужещи от руската 45-а отделна гвардейска бригада със специално предназначение (включително Евгений Жулидов с позивна „Атлет“).