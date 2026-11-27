В Черно море румънските военноморски сили непрекъснато търсят останки от война, в която не участват. Морето се превърна във фронт в руско-украинската война, който повечето хора рядко виждат, пише в свой материал CBS News. Този фронт се простира чак до границите на НАТО и понякога дори пресича водите му, заплашвайки да въвлече алианса, а следователно и Съединените щати, в тази война.

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Военният говорител на НАТО полковник Мартин О'Донъл заяви, че е имало рязко увеличение на инцидентите, свързани с дронове, мини и търговски кораби в Черно море. „Например, през 2025 г. в Черно море са регистрирани по-малко от 50 инцидента. Тази година говорим за 400-500 случая“, каза той.

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Приблизително десетократното увеличение заплашва най-важния маршрут за превоз на зърно и гориво в света и прави водния път по-опасен от Ормузкия проток. Тази година 25 моряци загинаха в пролива, докато най-малко 40 загинаха в Черно море през същия период. „Черно море е не по-малко важно, може би дори по-важно по отношение на световната търговия. Всеки дисбаланс в потока от горива и храни може да има глобални последици, които биха могли да засегнат Америка толкова, колкото и всяка друга страна“, каза О'Донъл.

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Три от шестте държави, граничещи с Черно море, са членове на НАТО: Румъния, България и Турция. Но, както обясни капитан Михай Йордаке от румънските военноморски сили, защитата на тези граници е напълно различна от защитата им на сушата. „Нямаме ограда в Черно море, която да показва, че това е нашата граница, това е различна граница“, каза той.

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Член 5 от Договора на НАТО относно колективната отбрана гласи, че нападение срещу една страна се счита за нападение срещу всички 32 страни членки. На въпроса дали алиансът ще се защити, ако е необходимо, О'Донъл отговори: „Бих казал, че не би трябвало да има съмнение относно готовността и способността на НАТО да действа.“

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Капитан Йордаке предупреждава, че румънските военноморски сили вече изпитват сериозни проблеми с осигуряването на бойна готовност. „Нямаме достатъчно хора, персонал и оборудване, за да се справим с всички търговски кораби и дронове. Преди четири години бяхме подготвени за единични дрейфуващи мина, а сега сме подготвени за десетки дронове. Така че вярвам, че ще бъдем подготвени и в бъдеще, кой знае какво ще донесе бъдещето. Да се ​​надяваме на мир“, каза той.