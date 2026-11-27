Доналд Тръмп поднесе изненада на генералния секретар на НАТО Марк Рюте след срещата им във Флорида на фона на последния натиск на президента на САЩ за прекратяване на войната между Украйна и Русия. След срещата в сряда вечер в Мар-а-Лаго, двамата лидери заявиха, че са „обсъдили важността Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно разширяват войната, и важността от постигане на мирно разрешаване на войната възможно най-бързо“ в съвместно изявление, споделено както от Белия дом, така и от НАТО.

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Часове по-късно, пишейки в Truth Social, президентът промени тона на забележката си, като добави две думи – променяйки изявлението, така че да се каже, че „Русия и Украйна“ трябва да избягват подобни действия.

Ето какво написа Тръмп в Truth Social:

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП И ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА НАТО МАРК РЮТЕ:

Президентът Тръмп и генералният секретар Руте проведоха изключителна среща в сряда вечерта в мястото, което често се нарича „Южната Бела къща“ — Мар-а-Лаго.

Срещата беше много значима, като основните теми на обсъждане бяха войната между Русия и Украйна и конфликтът в Иран. Освен това бяха обсъдени всички рекордни постижения, които САЩ и НАТО постигнаха заедно на срещите на върха в Хага и Анкара.

Обсъдихме също така подробно колко е важно Русия и Украйна да избягват всякакви действия, които умишлено или неволно разширяват обхвата на войната — както и колко е важно да се постигне мирно разрешение на конфликта възможно най-бързо!

Накрая обсъдихме разходите за отбрана и инвестициите в нашата промишлена база, както в Съединените щати, така и в цялата НАТО. Аз информирах НАТО за огромния напредък, който нашите отбранителни компании постигат по отношение на повече от 20 нови съоръжения, които в момента са в процес на строителство. Фокусът на тези компании е производството на ракети „Пейтриот“, системи THAAD, ракети „Томахок“ и много нови оръжия – както нападателни, така и отбранителни, които все още не са били показани пред обществеността или други държави. Никога досега Съединените щати не са произвеждали повече военно оборудване или боеприпаси, отколкото сега. Нашият „склад“ скоро ще бъде пълен и когато това стане, нашите съюзници и партньори по целия свят ще извлекат огромна полза от това. Благодаря ви за вниманието, което отделихте на този въпрос!"

Служител на НАТО, на когото беше предоставена анонимност, за да говори свободно по чувствителния въпрос, заяви, че първоначалното писмо е било официално договореното изявление между двете страни – сигнал, че Тръмп по-късно е изменил изявлението едностранно. Белият дом не отговори на искането за коментар от POLITICO.

Допълнението е целенасочено, като се има предвид, че е направено дни след като Украйна удари руски военен кораб в либийско пристанище, на хиляди километри от Киев. Атаката, която според правни експерти може да е нарушила международното право, не е предизвикала критики от повечето съюзници на Украйна, предвид ежедневните бомбардировки на Русия срещу съседната ѝ страна.

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Това също така подчертава продължаващото напрежение между Тръмп и Володимир Зеленски, украинският лидер, който отказа да спре ударите на Киев с голям обсег срещу руски рафинерии и критична инфраструктура. Миналия месец Тръмп заяви, че е „време Украйна да има нов президент“, обвинявайки Зеленски, че е спънал мирното споразумение.

Тази позиция е в контраст с неотдавнашните предложения на Тръмп към руския президент Владимир Путин, когото той нарече „приятел“ по време на тристранната среща миналата седмица с шефа на Кремъл и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън. Руските удари от години непрекъснато са насочени към украинската енергийна инфраструктура.

Актуализираният текст също така хвърля ново предизвикателство пред Рюте. Бившият холандски премиер многократно е обсипвал публично с похвали американския президент, докато той се бори да запази доставките на оръжие от САЩ и ограничената подкрепа за Украйна, както и единството в рамките на НАТО. Но разминаването показва как подходът му да държи посланието на Тръмп в течение има ясни ограничения.

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Въпреки че добавката в Truth Social сочеше Украйна, Тръмп по-късно добави, че е „прекарал много време в говорене за факта, че би искал да види президентът Путин да оттегли всякаква военна агресия срещу територии в цяла Европа“ по време на срещата.

Сега вниманието ще бъде насочено към срещата на външните министри на НАТО в Брюксел на 2 декември, която съюзниците по-рано очакваха да съвпадне с дългоочаквания преглед на присъствието на войските на САЩ в Европа. Оттогава САЩ уведомиха съюзниците, че решението ще бъде забавено.

Срещата между Тръмп и Рюте първоначално е била замислена да се фокусира върху реформата, наречена „Преглед на позицията на Европа“, каза служителят на НАТО, но вместо това се е фокусирала върху трансатлантическото разширяване на отбранителната промишленост и руските хибридни атаки в Европа, тъй като публикуването на прегледа е било отложено.