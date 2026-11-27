Софийският градски съд остави 3 от хасковските общински съветници и 1 бизнесмен в ареста. Общо 8 души са обвиняеми за участие в престъпна организация, създадена с цел измама със средства от бюджета на Европейския съюз, отпуснати за проекти на община Хасково. Петима от задържаните са общински съветници от ГЕРБ, а трима са бизнесмени.

Съдът определи постоянен арест за общинските съветници Даниел Гаргов, Георги Георгиев и Петър Николов. Бизнесменът Тенчо Лилянов също остава „под стража“. За другите двама общинари Цвети Лалов, Делян Делчев и бизнесменът Делчо Пехливанов са пуснати на свобода с мярка "подписка". Осмият обвинен Величко Минев не се яви днес поради заболяване.

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Съдът не установи връзка между част от обвиняемите. Въпреки липсата на достатъчно доказателства според съда може да се направи обосновано предположение, че Гаргов, Георгиев, Николов и Лилянов са извършили това, за което са обвинени.

Разследването се води от Европейската прокуратура съвместно с ГДБОП. Разследването обхваща период, започващ от 2021 г. Според обвинението задържаните има вероятност да са нанесли щети на бюджета на Европейския съюз в размер на около 70 милиона евро.

По данни на разследването част от евентуалните злоупотреби са свързани с строителството на Дом за възрастни хора, Център за изкуство в града, както проект за проект за производство на енергия от възобновяеми източници.