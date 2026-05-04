Стратегията за култура на Найден Тодоров: Как е написана и защо го обвиняват в плагиатство?

Служебният министър на културата Найден Тодоров провокира сериозни дебати в културните среди, след като в началото на месеца публикува на своя официален сайт "Стратегия за развитието на Българската култура". Тодоров описа подробно в своя Facebook профил защо и как е систематизирал документа: "Информацията, която успях да събера и идеите, които маркирахме, са малко над 2000 страници. Избирайки най-щадящата от човешка гледна точка посока, успях да синтезирам всичко с помощта на съвременните средства в няколко стотин страници на начална чернова на Стратегия за развитието на Българската култура. Наричам я "на развитието", защото като такава е описана в закона, а и звучи по-добре. Иначе, верният термин вероятно би бил - "на оцеляването", написа Тодоров на 1 май.

Той добавя, че се е старал да обхване "колкото може по-голяма част от сектора, защото не смятам, че имам право да избирам. Вие, обаче, можете да прецените каква част от това бихте желали (ако въобще) да преведете в реалност. Въпрос на смелост. И мечти.".

След няколко дни приключва един период в живота ми, който изначално нямаше място в него. През последните три години бях... Posted by Nayden Todorov / Найден Тодоров on Friday 1 May 2026

Документът се състои от над 440 страници, в които е поместен анализ на състоянието на българската култура за периода 2020-2025 г., доктрина и ценностна рамка, визия, мисия и стратегически цели, основни приоритети, ключови реформи и инициативи, законодателна и институционална рамка, основни сектори, тематични политики и междусекторни връзки, финансов модел и устойчиво развитие, мониторинг, пътна карта за изпълнение, рискове, предпоставки и мерки за устойчивост и др.

Целия текст можете да видите ТУК.

Обвинения за липса на позоваване и авторство

Дни след публикуването на "Стратегия за развитието на Българската култура" обаче към написаното от Найден Тодоров се появиха обвинения и твърдения за явно неуважение към труда на много други хора в сектора. Според Диана Андреева-Попйорданова - директор на Обсерваторията по икономика на културата (OCE) и преподавател в УНСС и НАТФИЗ, текстът от проучването "Достъп до култура" е използван в стратегията на служебния министър на културата, без да е поискано разрешение и без да е получено одобрение за това. "Използването на синоними, перефразиране и лека интерпретация не променя същностно съдържанието на изследването и анализите, нито препоръките в него, както и повече от 40 медийни отразявания, нито отменя необходимостта от коректно позоваване и уважение към авторското право и огромен труд, който стои зад изследването ни за културното участие на българските граждани.", пише Андреева-Попйорданова в своя Facebook профил.

Още: Милиони зад кулисите: Режисираха обществени поръчки в 4 културни институции?

Тя уточнява, че авторите нямат нищо против анализите и изводите им да бъдат цитирани, когато са ясно обозначени авторите и е налице коректно позоваване на първоизточника. "Всяка друга употреба на този текст за лични, включително политически или професионални и лични користни цели е недопустима без изрично цитиране, съгласие, даване на разрешение от авторите и посочване на авторство и корректно цитиране на източниците.", добавя тя.

Уважаеми дами и господа! Забраняваме използването и изискваме незабавно сваляне на текста „Достъп до култура“, който е... Posted by Diana Andreeva - Popyordanova on Monday 4 May 2026

Според нея в други части от документа са използвани без никакво позоваване разработки на други автори, "включително на вече починали колеги, като доц. д-р Биляна Томова, които не могат да се защитят – в разделите, свързани с икономическия принос на културния сектор, финансирането, регионално ниво, централизация и децентрализиция, икономиката на културата, закон за статута на артиста, закон за сценичните изкуства и множество други теми."

"Запазваме си правото да предприемем всички необходими действия за защита на авторските права и нарушена интелектуална собственост на засегнатите автори при продължаваща употреба без позоваване и всяка бъдеща некоректна употреба на текстове и идеи.", завършва Диана Андреева-Попйорданова, която припомня, че миналата седмица се появи фалшива подписка против евентуално издигане на Евтим Милошев за министър на културата, за която бяха използвани имената на хора от културния сектор, но без тяхното знание.

Найден Тодоров коментира пред Actualno.com

Източник: БГНЕС

Actualno.com се свърза с Найден Тодоров, за да получи неговия коментар по възникналия казус. Тодоров призна, че е искрено изумен от реакцията на представения от него документ. "Изумен съм, че в момента, в който темата е сложена на масата, изведнъж започва такъв разговор", каза той.

Служебният министър на културата заяви, че в "Стратегия за развитието на Българската култура" е посочил източниците, които е използвал, сред които са Евростат, доклади на ЮНЕСКО, Министерството на културата, Национален фонд "Култура", ЕС, НСИ, различни медии, както и "Достъп до култура" - проучването, за което пише и Диана Андреева-Попйорданова.

"Това не е официален документ, а стратегическа рамка за дебат", каза за нашата медия Найден Тодоров, който акцентира: "Изводите в текста са мои, но информацията е получена от публично достъпни източници". Тодоров подчерта, че стратегията е възможност за дебат върху културното ни развитие занапред. Министърът припомни, че още при представянето на стратегията е написал, че е събирал информацията, както и следното: "През последните два месеца се постарах да получа и мнението на много от хората в сектора за наличните проблеми и тяхната визия за бъдещето.", което показва, че не е измислил сам проблемите в сектора, още повече, че те са видими години наред и постоянно са част от различни дебати и обсъждания.

"Това е една рамка за дебат, източниците са изброени", завърши Тодоров.

Още: "Това не е правилният път": Маестро Тодоров за петицията в негова подкрепа да остане министър