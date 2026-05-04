След обещанията на Мицкоски за "неотслабваща скорост": Йотова иска бързо Коридор 8

„Настояваме за ускоряване на построяването на Коридор 8, който ще свърже България, Северна Македония и Албания – на практика Адриатическо с Черно море", заяви президентът Илияна Йотова по време на дискусиите на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която се провежда в арменската столица Ереван, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Припомняме, че малко по-рано официозът на властта в Скопие "Нова Македония" съобщи, че Мицкоски е уверил, че Коридор 8 се движи с "неотслабваща скорост", като новини по него се чакат чак през 2029 г.

Президентът Йотова подчерта, че Коридор 8 е важен не само икономически проект, но и от гледна точка на сигурността не само за региона, а и за цяла Европа.

Свързаността

Тя обърна внимание, че тези проекти са важни за интеграцията на страните от Западните Балкани, като ще допринесат за двустранната свързаност, както и за транспортните артерии в цяла Европа. Президентът настоя и за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа – мащабен проект за изграждането на инфраструктура за различен вид транспорт в Европа.

Илияна Йотова подчерта и значението на Транскаспийския транспортен коридор, който ще допринесе за свързаността между Европа и Азия. Държавният глава отново изтъкна колко е важно да бъде изграден още един мост над река Дунав и да се завърши транспортната връзка между Силистра и Кълъраш. В изказването си президентът посочи, че България е засилила ролята на своите пристанища на Черно море. „Това са проекти, важни не само за икономиката, а и за сигурността на континента“, заяви Йотова.

"Свързаността не е само стратегически избор. Тя е гаранция за нашата обща сигурност – от икономиката до отбраната. България е не само активен партньор, но и двигател на тези процеси", каза още Йотова.

Във форума под надслов „Изграждане на бъдещето: сигурност и стабилност в Европа“ участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Европейската политическа общност цели да насърчи политическия диалог и сътрудничеството за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент.

България и Гърция говорят на един език в ЕС

В рамките на форума президентът Илияна Йотова разговаря с гръцкия си колега Константинос Тасулас, като посочи, че двамата разговарят на един език в ЕС. "Убедени сме, че новото правителство в България ще продължи доброто сътрудничество между Гърция и България и ще го надгражда. Това заяви гръцкият президент Константинос Тасулас на президента Илияна Йотова.

Сред основните теми на разговора беше диверсификацията на енергийните източници в контекста на глобални противопоставяния и военни конфликти.

Президентът Йотова изрази надежда Вертикалният газов коридор, който ще осигури доставки от различни източници на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа, да бъде един от най-успешните европейски проекти за последните десетилетия. България ще е готова до есента на 2026 г. с изграждането на частта от проекта на своя територия. Гръцкият президент изтъкна, че Вертикалният газов коридор има не само енергийно и икономическо, но и политическото значение. Инициативата ще допринесе и за регионалната, и за европейската енергийна стабилност.