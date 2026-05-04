Без ключови назначения от ВСС с изтекъл мандат, настоява "Демократична България"

Висшият съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат няма моралното и институционално право да взема дългосрочни кадрови решения "като за последно". Това е позицията на "Демократична България" по повод започналите процедури за избор на председатели на 26 съдилища. Става дума основно за районни съдилища, както и за две окръжни, което прави ситуацията още по-чувствителна – именно тези структури са най-близо до гражданите и определят ежедневното усещане за справедливост в страната.

Безспорно съдилищата трябва да имат ръководители. Но въпросът, който стои пред обществото, е много по-дълбок: може ли орган с изтекъл мандат, натрупал сериозни репутационни щети и загубил общественото доверие, да определя бъдещето на съдебната система за години напред?

От "Демократична България" смятат, че отговорът е категорично „не“. Затова още в първия работен ден на новия парламент формацията внесе законодателно предложение за мораториум върху ключови кадрови решения на настоящия ВСС. Идеята беше ясно формулирана от Надежда Йорданова в декларация при откриването на 52-рото Народно събрание – изчерпан орган не трябва да предрешава посоката на съдебната власт.

Тук не става дума за формална процедура или административен детайл. Става дума за легитимност. Масовото стартиране на конкурси от ВСС с изтекъл мандат поражда основателни съмнения, че се прави опит за пренареждане на влияния и затвърждаване на зависимости в системата преди идването на нов състав.

Подобни действия рискуват да компрометират не само конкретните назначения, но и доверието в самия процес. А доверието в съдебната система е ресурс, който България отдавна не може да си позволи да губи.

Затова от "Демократична България" настояват парламентът спешно да приеме законови ограничения върху правомощията на този състав на ВСС по отношение на кадровите решения. Първата стъпка в тази посока е незабавното сформиране на правна комисия, която да разгледа предложените промени.