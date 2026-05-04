Войната в Украйна:

Руски удар с ракета "Искандер" унищожи домове, уби и рани хора в град Мерефа (ВИДЕО)

04 май 2026, 14:34 часа 743 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Руски удар с ракета "Искандер" унищожи домове, уби и рани хора в град Мерефа (ВИДЕО)

Руски ракетен удар по град Мерефа в североизточната Харковска област на Украйна е отнел живота на най-малко петима души и е ранил още поне 19, съобщи на 4 май областната прокуратура. Нападението е станало около 9:35 ч. местно време, като ракетата е ударила пътната настилка в града. Три жени и двама мъже са загинали, се казва в изявлението на разследващите. Говорителката Валерия Чирина поясни, че четири от жертвите са загинали на място, а една тежко ранена жена е починала по-късно в болница.

Още: Русия загуби най-важното си военно предимство: Данни и анализ на генерал Бен Ходжис (ОБЗОР - ВИДЕО)

Регионалният губернатор Олег Синехубов заяви, че сред жертвите са мъже на 50 и 63 години, както и жени на 74, 41 и 52 години.

Поне 19 души са били ранени или са получили остри стресови реакции. Четирима от ранените остават в критично състояние в болницата, а други 12 са с умерени наранявания от взрива. Други жители продължават да търсят медицинска помощ.

Още: Арест за директора на производителя на руските ракети "Сармат". Замесен в клането в Буча ще води руските ВВС

Ударът е засегнал граждански сгради

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ударът е причинил широкомащабни щети на гражданската инфраструктура, включително на жилищни сгради, стопански постройки, магазини, заведение за хранене, сервиз за ремонт на автомобили и лични превозни средства. Предварителните заключения на разследващите сочат, че руските сили са използвали балистична ракета „Искандер“ при атаката.

Още: Зеленски: Русия не предвижда военна техника за парада на 9 май, украински дронове може да дойдат (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Харков война Украйна Искандер руски ракетен удар руска ракетна атака Мерефа
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес