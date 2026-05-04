Руски удар с ракета "Искандер" унищожи домове, уби и рани хора в град Мерефа (ВИДЕО)

Руски ракетен удар по град Мерефа в североизточната Харковска област на Украйна е отнел живота на най-малко петима души и е ранил още поне 19, съобщи на 4 май областната прокуратура. Нападението е станало около 9:35 ч. местно време, като ракетата е ударила пътната настилка в града. Три жени и двама мъже са загинали, се казва в изявлението на разследващите. Говорителката Валерия Чирина поясни, че четири от жертвите са загинали на място, а една тежко ранена жена е починала по-късно в болница.

Регионалният губернатор Олег Синехубов заяви, че сред жертвите са мъже на 50 и 63 години, както и жени на 74, 41 и 52 години.

🤬❗️The moment of the missile strike on Merefa in the Kharkiv region: 5 people died, 19 were injured. pic.twitter.com/dkD73qlf6z — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 4, 2026

Поне 19 души са били ранени или са получили остри стресови реакции. Четирима от ранените остават в критично състояние в болницата, а други 12 са с умерени наранявания от взрива. Други жители продължават да търсят медицинска помощ.

Ударът е засегнал граждански сгради

Ударът е причинил широкомащабни щети на гражданската инфраструктура, включително на жилищни сгради, стопански постройки, магазини, заведение за хранене, сервиз за ремонт на автомобили и лични превозни средства. Предварителните заключения на разследващите сочат, че руските сили са използвали балистична ракета „Искандер“ при атаката.

