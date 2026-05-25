Поредна руска рафинерия спря работа след удари на украински дронове

Още една руска петролна рафинерия преустанови работа, след като беше ударена от далекобойни украински дронове. Този път става въпрос за Сизранската рафинерия - тя се намира в Самарска област, съобщава Reuters. Предприятието беше атакувано на 21 май.

Според източници на авторитетната западна агенция, при последната украинска въздушна атака е поразена инсталация за преработка на суров петрол. Става въпрос за блок AVT-6, който осигурява над 70% от капацитета на рафинерията - той е бил изваден от строя. Ремонтът може да отнеме повече от месец.

При атаката от 21 май, губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев съобщи за двама загинали - роднини на участник във войната с Украйна - и няколко ранени, но не разкри местата, където са попаднали ударите. По-късно украинският генщаб и украинският президент Володимир Зеленски потвърдиха атаката срещу рафинерията.

ОАО "Нефтена рафинерия Сизран" е една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Самарска област и е част от ПАО "Роснефт". Компанията произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, битум, втечнени нефтени газове и други продукти. Рафинерия в Сизран преработва между 7 и 8,5 милиона тона петрол годишно.