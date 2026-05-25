Поредна руска рафинерия спря работа след удари на украински дронове

25 май 2026, 20:01 часа
Още една руска петролна рафинерия преустанови работа, след като беше ударена от далекобойни украински дронове. Този път става въпрос за Сизранската рафинерия - тя се намира в Самарска област, съобщава Reuters. Предприятието беше атакувано на 21 май.

Според източници на авторитетната западна агенция, при последната украинска въздушна атака е поразена инсталация за преработка на суров петрол. Става въпрос за блок AVT-6, който осигурява над 70% от капацитета на рафинерията - той е бил изваден от строя. Ремонтът може да отнеме повече от месец.

При атаката от 21 май, губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев съобщи за двама загинали - роднини на участник във войната с Украйна - и няколко ранени, но не разкри местата, където са попаднали ударите. По-късно украинският генщаб и украинският президент Володимир Зеленски потвърдиха атаката срещу рафинерията.

ОАО "Нефтена рафинерия Сизран" е една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Самарска област и е част от ПАО "Роснефт". Компанията произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, битум, втечнени нефтени газове и други продукти. Рафинерия в Сизран преработва между 7 и 8,5 милиона тона петрол годишно.

Ивайло Ачев Редактор
