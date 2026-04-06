Проблеми за Путин: Срив в банките и 65 милиона руснаци в нелегалност

Кремъл се сблъсква с все по-остра реакция от страна на руското население през последните седмици заради засилената цензура. Това е много повече отколкото Москва вероятно е очаквала или за което е била подготвена. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Проучване на свързания с Кремъл Форум за обществено мнение (ФОМ), проведено от 27 до 29 март, установи, че рейтингът на доверие към Владимир Путин е спаднал с 5% от 76% на 71% от 22 март насам – най-голямото понижение от 2019 г. насам. Рейтингът му постоянно спада от 8 февруари 2026 г., но с ограничаването на приложението Телеграм на 9-10 февруари, спадът е скочил рязко.

65 милиона руснаци използват виртуални частни мрежи (VPN) ежедневно, за да получат достъп до забранения вече Teлеграм. Това обяви преди дни основателят на приложението Павел Дуров. Освен това, по думите му, действията на Кремъл са причинили сериозни смущения в банковите системи на 3 април, когато блокирането на айпи адреси доведе до проблеми с плащанията в цяла Русия.

Множат се и критиките от руските пропагандисти и военни блогъри, които също са недоволни от блокирането на Teлеграм. Те посочват нарастващите разходи за цензура на фона на покачващите се цени, както и проблемите с комуникацията за военните.

ISW отбелязва, че руските власти демонстрират липса на последователна стратегия за цензура, докато реакцията на обществеността се оказва значително по-силна, отколкото Москва е очаквала.

