В Украйна изчислиха силата на "Орешник"-а - не е впечатляваща. Путин подписа закон руската армия да го спасява от Хага

25 май 2026, 19:05 часа 264 прочитания 0 коментара
Силата на руската ракета със среден обсег "Орешник" всъщност е равен на силата на 36 далекобойни дрона "Шахед", всеки с подобрена бойна глава. Това изчисление направиха експертите от украинското специализирано издание Defense Express. Мощността на единичен удар е оценена на приблизително 52–95 кг в тротилов еквивалент - за ракетата се знае, че носи до 6 бойни глави с по 6 суббоеприпаса всяка.

Още: Двоен руски позор: Москва е изстреляла не един, а два "Орешник"-а с комични резултати (СНИМКИ)

Анализът е направен след изследване на данните от удара с ракетата в Била Церква. На местата на удара са се образували кратери с диаметър около 3 метра и дълбочина до 2 метра. Общият размер и дълбочина на кратерите, както и последствията от повредите по гаражите, съответстват на това, което беше изследвано в Днирпо и Лвов - при предишните руски удари с "Орешник", съответно през 2024 година и по-рано през 2026 година. Тоест, не говорим и за някаква нова бойна глава, казват от Defense Express. Експертите отбелязват, че поради изключително високата скорост част от разрушителните елементи просто са се изпарили, така че почти не са останали големи фрагменти.

През 2026 г. Русия планира да сглобява по пет ракетни комплекса "Орешник" годишно със скорост по една ракета на 2-2,5 месеца. Но на руснаците им трявбат приблизително 8 часа, за да произведат 36 "Шахед"-а.

Действителният мащаб на разрушенията от ракетата се оказа забележимо по-скромен от очакваното след шумните изявления на Путин и Кремъл.

Нови военни закони в Русия

Руският диктатор Владимир Путин подписа закона, с който може да нареди на руската армия "да защити" руснаци, които са арестувани и осъдени в чужбина. Законът постановява, че по решение на руския президент, руската армия може да изпълнява задачи за защита на руснаци, арестувани, задържани или преследвани по решения на чуждестранни съдилища – ако това са съдилища, в които Русия не е страна и чиято юрисдикция "не се основава на международен договор с Русия или резолюция на Съвета за сигурност на ООН". Това определение включва Международния наказателен съд в Хага (МНС), който издаде заповед за арест на Путин заради масови отвличания на украински деца и военни престъпления в Украйна - ОЩЕ: Русия прие закон да пази с армията арестувани и съдени в чужбина руснаци, включително в Хага (ВИДЕО)

И още: Путин подписа закон, който ще позволи на руското МВР "да провежда превантивни разговори, за да ограничи укриването от задължението за защита на отечеството и да защити историческата истина". С други думи, руската милиция превантивно ще гони тези, които не искат да стават "пушечно месо" за болните амбиции на Путин.

Путин също така подписа закон за опрощаване на дълговете на ветерани от войната с Украйна, които са подписали договори, считано от 1 май 2026 г., и за увеличаване на лимита за извънреден труд в Русия от 120 на 240 часа годишно.

Още: Нова мобилизация, атака от Беларус и буферна зона: Путин отчаяно търси "победа" за пред руснаците

Ивайло Ачев
