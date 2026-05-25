Индустриална когнитивна революция: Папата иска обезоръжаване на ИИ

Папа Лъв XIV призовава за „обезоръжаване на изкуствения интелект“, тъй като „технологичната мощ придобива ново лице", съобщи Le Monde. В първата си енциклика, озаглавена „Великолепното човечество“, папата предупреждава за въздействието на технология, считана за антропологично предизвикателство за човечеството, като се ангажира изцяло с продължаващите дебати относно използването на изкуствен интелект.

Лъв XIV настоя сам да представи текста, подчертавайки важността на документа, който той направи публично достояние в понеделник, 25 май, по време на пресконференция. За първи път папа се яви пред журналисти във Ватикана, за да представи документ с най-висока авторитетна стойност, по тема, особено близка до сърцето му: изкуственият интелект (ИИ).

Размисъл върху индустриална и когнитивна революция

Папата се чувства задължен да предложи на света размисъл върху една голяма индустриална и когнитивна революция: тази на изкуствения интелект. Тази технология засяга всеки аспект от човешкото съществуване и по този начин, според папата, представлява антропологично предизвикателство за цялото човечество.

Публикувано в понеделник, това първо голямо произведение на американския папа е подписано на 15 май. Символичната дата говори много за традицията, в която Робърт Превост желае да постави„Великолепното човечество“, и за въздействието, което би искал да ѝ придаде: на 15 май 1891 г., сто тридесет и пет години по-рано, папа Лъв XIII полага основите на социалната доктрина на Католическата църква в енциклика „За новите неща“, размисъл, замислен като ръководство за християните, изправени пред протичащата по това време индустриална революция. ОЩЕ: Папата: В 2026 г. войната отново е на мода