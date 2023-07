Куче герой: Вив спаси живота на стопанина си (СНИМКА)

60-годишният Стивън Дък от Дарлингтън разхождал кучето помощник в парка и седнал на една пейка, когато изведнъж се почувствал зле. Когато изгубил съзнание и паднал на земята, Вив веднага се опитало да потърси помощ от минувачите, въпреки че не било обучена на правилно поведение в критични ситуации. По пътя то срещнало съседката на собственика на име Ели. „Връщах се от работа, когато видях Вив да тича неспокойно по улицата. То дойде до мен и излая. Последвах го и тя му доведе до мястото, където лежеше Стивън”, разказва жената.

Ели не могла да премести Стивън, затова изтичала при друг съсед за помощ. Когато се върнали при Дак в безсъзнание, Вив седяла в краката му. Съседите повикали линейка, а след това се обадили на съпругата на мъжа, като намерили телефонния й номер на нашийника на кучето, предава БГНЕС.

Когато Дък дошъл на себе си, медиците и жена му вече били до него. Пострадалият е откаран по спешност в болница, където му е оказана необходимата помощ. Мъжът се отървал с натъртвания и скоро бил изпратен у дома.

„Вив е куче за глухи, то не е обучено да помага в случай на припадък или припадък. То можеше да се върне у дома или да избяга, но остана с мен и се обади на хората. Това говори за нашата тясна връзка “, сподели собственикът.

Стивън си взема куче помощник през 2022 г., след като слухът му се уврежда. Според мъжа, поради проблеми със слуха, той е бил принуден да напусне работа, дълго време се е чувствал депресиран и не е искал да напуска къщата. С появата на Вив обаче животът му се променил. „Знам, че мога да разчитам на него, ако някой влезе в къщата или пожарната аларма се включи. Освен това е важно да имам повод да се разхождам с нея“, казва той.

