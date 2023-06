Кулеба: Време е да се откажем от фалшивия неутралитет към Русия

Кулеба направи този коментар на фона на бунта на началника на частната военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин срещу руските военни.

"Тези, които казваха, че Русия е твърде силна, за да загуби: вижте сега", написа Кулеба в Twitter.

"Време е да се откажем от фалшивия неутралитет и страха от ескалация; дайте на Украйна всички необходими оръжия; забравете за приятелство или бизнес с Русия".

"Време е да сложим край на злото, което всички презираха, но се страхуваха да съборят", написа още първият дипломат на Украйна.

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down.