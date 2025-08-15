Войната в Украйна:

САЩ планира разполагане на военни в южната част на Карибско море

15 август 2025, 06:04 часа 142 прочитания 0 коментара
САЩ планира разполагане на военни в южната част на Карибско море

САЩ планират разполагане на военновъздушни и военноморски сили в южната част на Карибско море, за да се справят със заплахите, идващи от латиноамериканските наркокартели, предаде Ройтерс, като се позова на три източника, запознати с решението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да използва военните сили, за да преследва латиноамериканските наркокартели, които са определени като глобални терористични организации. Пентагонът е получил указания да подготви варианти за действие по въпроса.

Още: Песков: Не се планира съвместно изявление след срещата на Путин с Тръмп

Какво ще включва мисията?

Още: Тръмп каза каква е вероятността за провал на утрешната му среща с Путин

Според един от тримата източници в мисията ще се включат няколко разузнавателни самолета P-8, поне един военен кораб и поне една атакуваща подводница. Източникът разказа, че мисията ще продължи няколко месеца и планът е тези сили да действат в международното въздушно пространство и международните води. Военноморските сили могат да бъдат използвани не само за извършване на разузнавателни и наблюдателни операции, но и като стартова основа за целеви удари, ако бъде взето такова решение, добави източникът.

Още: "Денят Х": Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещат в Аляска (ОБЗОР)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тръмп превърна борбата с наркокартелите в централна цел на своята администрация, като част от по-широките усилия за ограничаване на миграцията и осигуряване на сигурността на южната граница на САЩ. През последните месеци администрацията на Тръмп вече разположи най-малко два военни кораба, за да подпомогне усилията за сигурност на границите и борбата с трафика на наркотици.

Администрацията на Тръмп определи мексиканския картел „Синалоа“ и други наркокартели, както и венецуелската престъпна група „Трен де Арагуа“ за глобални терористични организации през февруари, когато Тръмп засили мерките за контрол на имиграцията и предприе експулсирания на предполагаеми членове на картели.

Американските въоръжени сили вече засилиха наблюдението по въздух на мексиканските наркокартели, за да събират разузнавателна информация, с която да определят най-добрия начин за противодействие срещу тях.  Тръмп вече предложи да изпрати американски военни в Мексико, за да помагат в борбата с трафика на наркотици, но Мексико отхвърли предложението.

Още: Тръмп "вероятно" ще наложи мита върху вноса на фармацевтични продукти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Карибско море
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес