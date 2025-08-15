"Приятелство, което става все по-здраво": Ким Чен Ун приветства съюза с Русия

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун приветства съюза на Северна Корея с Русия. Той направи това в изявление по повод 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров от японското колониално владичество, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс и БТА. "Днес приятелството между Северна Корея и Русия се е превърнало в безпрецедентен съюз, който става все по-здрав в общата им борба за ограничаване на възраждането на неонацизма и защита на суверенитета, сигурността и международното правосъдие", казва Ким.

ОЩЕ: Модерно робство: Севернокорейци работят по 18 часа в Русия при нечовешки условия, парите са за Ким Чен Ун

По-тесен контакт

Севернокорейският лидер допълва, че Пхенян и Москва "пишат историята" в борбата си за мир и стабилност в света, като отбеляза: "Силата на солидарността между Северна Корея и Русия, изградена с възвишени идеи и искрена дружба... е безгранична".

За първи път Ким произнася публична реч по повод годишнината на 15 август. В изказването си той не споменава Южна Корея или САЩ, но се оплаква от все по-нарастващите "злодеяния на империалистите", които нарушават суверенитета и правата на другите страни.

ОЩЕ: Южна Корея напразно си мечтае за подобряване на отношенията: Сестрата на Ким Чен Ун

На церемонията по повод годишнината в Пхенян са присъствали редица руски гости, включително Вячеслав Володин, председател на руския парламент.

В телефонен разговор по-рано тази седмица Ким и руският диктатор Владимир Путин се договориха "да поддържат по-тесни контакти в бъдеще". Москва и Пхенян подписаха стратегическо партньорство през 2024 г. по време на посещението на Путин в Северна Корея.