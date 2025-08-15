Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 15 август 2025 г. Честито!

На 15 август 2025 г. имен ден имат всички с името Мария, Марияна, Мима, Мими, Мирела, Мариан, Марио, Мариян, Панайот, Деспина, Мара, Мариана, Марийка, Мариела, Мариета, Преслава. На този ден  е Успение на Пресвета Богородица. Празникът отбелязва завършването на земния живот на Божията Майка и нейното възнесение тялом и душа на небето. 

Честит имен ден! Бъди жива, здрава и благословена. Нека твоят празник ти донесе щастие и късмет, защото ти ги заслужаваш!

***

Честит имен ден! Нека здравето, успехът и любовта бъдат твоите най-верни спътници в живота ти! Нека твоята закрилница те пази и закриля във всичките ти начинания!

***

Честит празник! Нека името ти ти носи щастие, късмет и любов. Бъди щастлива, обичана и ценена от близките и любимите си хора, а животът ти да е изпълнен с чудеса!

***

Честит имен ден! Бъди успешен, уважаван и устремен! Нека вдъхновението ти те следва във всичко, с което се заемеш! Бъди удовлетворен от живота си!

***

Честит имен ден! Денят ти е да е светъл, а душата свободна! Прекарай този празник със своите любими хора и бъди заобиколена от обич, разбирателство, любов и взаимност!

***

Честит имен ден! Нека усмивката ти грее по-силно от слънцето, а сълзите ти бъдат само от радост! Празнувай весело, щуро и незабравимо!

