САЩ пробутват мирното си споразумение на Украйна, макар да са разбрали как Русия се готви за още война

В продължение на години Русия изстрелваше ракети по Украйна почти толкова бързо, колкото можеше да ги произвежда, но сега Москва произвежда достатъчно, за да натрупа нарастващ запас от оръжия с голям обсег. Това е заявил Даниел Дрискол - секретарят на американските сухопътни сили, който е новият пратеник на Доналд Тръмп в преговорния процес между руските и украинските власти. Думите му са били изречени пред западни дипломати, събрали се миналата седмица в Киев за подробности около 28-точковия мирен план на САЩ (редуциран вече до 19 точки според редица медийни съобщения), считан за оформен под руско влияние и зачитащ исканията на Кремъл.

Новината съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници. Изданието тълкува думите на Дрискол като предупреждение към скептичната му аудитория. Така той е искал да каже, че е необходимо бързо уреждане на войната поради нарастващата ракетна заплаха, която може да нанесе съкрушителен удар на Украйна и да се разпространи отвъд нейните граници.

Традиционно САЩ биха били по-склонни да критикуват Русия за натрупването на оръжие, отколкото да използват производството му като начин да прокарат мирно споразумение.

Западни официални лица, които са присъствали на срещата с американския пратеник, определят руското натрупване на оръжие като тревожно и казват, че предупреждението на Дрискол е намерило отзвук.

Снимка: Дан Дрискол, Getty Images

Секретарят на американските сухопътни сили се готви да се върне в Киев за по-нататъшни преговори. Съюзникът на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който неочаквано се превърна в лидер на дипломацията на САЩ за Русия и Украйна, ще обсъжда предложението за мир, което претърпя значителни промени след отпора на Украйна и Европа. Стана ясно, че то е писано от пратеника Стив Уиткоф под въздействието на директора на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и на съветника на Владимир Путин Юрий Ушаков. На практика проектосделката представлява капитулация на Украйна и изпълнение на много от максималистичните искания на Москва: Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg.

Абсолютен обрат

Аргументът на администрацията на Тръмп, че Русия има преимущество във войната и че Украйна трябва да приеме скоро споразумение, все още е валиден. Оценката на САЩ, че Москва натрупва запаси от ракети, подкрепена от украински военни данни и изчисления на анализатори, сигнализира за важна промяна в руската оръжейна промишленост.

Анализатори посочват, че Русия може да използва запасите си, за да унищожи и без това вече разрушената енергийна инфраструктура на Украйна. Тя може да изчерпи намаляващите запаси на Украйна от ракети за противовъздушна отбрана и да направи райони като Киев уязвими. Може също така да използва заплахата от ракетни атаки или нападения с дронове срещу други европейски държави, казват експерти.

Предупрежденията за нарастващите запаси от ракети са обрат в сравнение с положението дори преди година. Доказателство, че Москва изстрелва ракети веднага щом успее да ги произведе, е ударът по детската болница "Охматдит" в Киев през юли 2024 г. Следователите, които изследваха отломките, откриха компоненти от ракети, произведени само няколко месеца по-рано, заявиха украински официални лица. Двама възрастни загинаха при атаката: Украйна показа с каква ракета Русия извърши зверството в детската болница (ВИДЕО).

По-новите компоненти в ракетите и политиката на внос на оръжие от Северна Корея и Иран доведоха до оценки по това време, че Русия e на границата или близо до границата на военнопромишлените си възможности.

Снимка: Getty Images

До юни тази година обаче държавата агресор е разширила промишления си капацитет до около 2900 крилати и балистични ракети годишно, твърди украинското военно разузнаване. Числото включва балистични ракети „Искандер“, хиперзвукови „Кинжал“ и крилати „Калибър“, както и противокорабни ракети, които Русия е пренасочила за изстрелване по наземни цели в Украйна.

Украинските военновъздушни сили съобщават за постепенно увеличаване на ракетните атаки. Русия изстреля 2061 крилати и балистични ракети срещу Украйна миналата година и е на път да изстреля малко повече тази година, сочи анализ на данните на украинските ВВС, направен от The New York Times.

Русия може да използва запасите си за натиск върху Украйна или за заплаха срещу Европа

Но дори и при нарастващата честота на изстрелване Русия разполага с още стотици ракети на склад. Според Фабиан Хофман - експерт по ракети от Университета в Осло, който следи войната в Украйна - Русия може да попълва запасите си за извънредни ситуации като военен конфликт извън Украйна, или за да засили натиска върху Киев.

Снимка: Getty Images

Балистични ракети вече се изстрелват в Украйна с по-висока честота, отколкото защитаващата се страна може да осигури двата типа прехващачи, способни да ги свалят - американските ПВО системи Patriot и френско-италианските SAMP/T. Тази тенденция, казва Хофман, сочи към момент, в който Украйна ще изчерпи прехващачите си за защита.

Докато Дрискол може да е посочил нарастващите запаси като причина Украйна да сложи край на войната, то Хофман предупреждава, че запасите на Русия ще се увеличат значително, ако сраженията спрат. „Ако Русия излезе победителка от тази война, в бъдеще може да се почувства много авантюристична и да разполага с огромни запаси от оръжия с голям обсег“, смята анализаторът.

