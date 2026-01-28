Латвия не се шегува: Проруски активист беше осъден на 10 години затвор

Съд в Латвия осъди проруски активист на 10 години затвор за дейности, включващи подбуждане към национална и етническа омраза. Това съобщи латвийският ежедневник Latvijas Aviz, цитиран от ДПА. Присъдата все още не е окончателна, се посочва в статията във вестника.

Шейсет и девет годишният мъж е бил признат за виновен и за действия срещу независимостта, суверенитета, териториалната цялост и националната сигурност на Латвия.

Твърди се, че мъжът е разпространявал дезинформация и неверни твърдения през февруари 2025 г. по време на конференция на руска организация, свързана с Кремъл, в Москва, на която е присъствал онлайн. Той е твърдял, че в Латвия се извършва геноцид срещу руснаците и е предложил руска инвазия в балтийските държави като възможно решение за прекратяването му.