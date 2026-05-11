Зеленски: Близо 20 държави имат интерес към нашите дронове

Приблизително 20 държави проявяват интерес към сключване на споразумения в областта на дроновете с Украйна. Четири сделки вече са подписани. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. В последно време Зеленски успя да превърне компетентността на Украйна относно дроновете и противодействието на тези технологии в поредица от успешни дипломатически сделки по време на официалните си посещения в Близкия изток и Европа, пише Ройтерс.

"Към този момент близо 20 държави участват на различни етапи. Четири споразумения вече са подписани, а първите договори по тях са в процес на изготвяне", заяви Зеленски в публикация в социалната мрежа Х.

През април Украйна подписа договори за сътрудничество в областта на отбраната, включително споразумения за съвместно производство на дронове, с Германия, Норвегия и Нидерландия. В края на миналия месец Зеленски сключи споразумение и с президента на Азербайджан Илхам Алиев в областта на отбраната. В края на месец март Украйна сключи дългосрочни споразумения в областта на сигурността със Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

В публикацията си Зеленски добавя, че Украйна започва сътрудничество в областта на дроновете със страна от друга част на света, без да поясни коя.

Украйна вече започна да получава необходимите количества горива благодарение на споразуменията, добави Зеленски, без да предостави повече информация.

