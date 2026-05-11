"Киев за три дни върви по план": Руският черноморски флот вече зад решетки заради украинските дронове (ВИДЕО)

Руските сили започнаха да оборудват патрулните лодки от проект 21980 „Грачонок“, предназначени за борба със саботажа, с импровизирани мрежи срещу дронове след поредица от атаки на украински безпилотни машини в близост до Кримския мост в окупирания Крим. Снимки, показващи модифицираните плавателни съдове, бяха публикувани на 11 май от украинския доброволец и блогър Серхий Стерненко. Изглежда, че те показват защитни конструкции с метална рамка и мрежи, инсталирани върху части от плавателните съдове, в явен опит да се противодейства на украинските надводни кораби и въздушни дронове.

Лодките от клас „Грачонок“ се използват от Русия за патрулиране и охрана на водите около Керченския мост, ключовата логистична връзка между окупирания Крим и Руската федерация.

Видимите модификации следват няколко неотдавнашни украински удара, насочени срещу руски патрулни лодки, опериращи в района. Според украинския флот - на 30 април украински военноморски дронове удариха два руски кораба, охраняващи Кримския мост, по време на нощна операция. Според съобщенията атаката е повредила кораб за борба със саботажа от проект 21980 „Грачонок“ и патрулен кораб от проект 12200 „Собол“.

Кадри, публикувани след удара, показаха украински безпилотни надводни кораби, които се приближават с висока скорост към руските кораби преди сблъсъка. Украински официални лица заявиха, че атакуваните плавателни съдове са били отговорни за охраната на морската зона около моста.

Night operation success: Ukraine’s Navy hit Russian vessels in the Kerch Strait.

“Sobol” and “Grachonok” — key assets protecting the Kerch Bridge — were struck, enemy losses reported.

Systematic pressure on Russia’s Black Sea presence continues. pic.twitter.com/qszwIFXhVP — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 30, 2026

При удара по катера „Грачонок“ загинаха девет руски военнослужещи, а други двама бяха ранени. Съобщеният брой на жертвите надвишава стандартния състав на екипажа на кораба, което подсказва, че по време на атаката на борда може да е имало допълнителен персонал.

Същият инцидент бе споменат и в по-късни доклади, описващи руските усилия за подобряване на защитата на патрулните кораби, действащи около окупирания Крим и Керченския проток.

"Тридневната операция за превземането на Киев, изглежда, че върви по план", коментира иронично новината за защитата на руските лодки журналистът и военен анализатор Руслан Трад.

Какво се знае за лодките от проект "Грачонок"?

Лодките от проект 21980 „Грачонок“ са предназначени за мисии по борба със саботажа и защита на пристанищата, включително отбрана на военноморски бази и стратегическа морска инфраструктура. Плавателните съдове са оборудвани с хидроакустични системи като „Калмар“ и „Анапа“, предназначени за откриване на подводна активност.

Стандартното им въоръжение включва 14,5-милиметрова морска картечна установка, гранатомети срещу водолази DP-65A и DP-64, както и преносими системи за противовъздушна отбрана като „Игла“ и „Верба“.

Смята се, че Руският черноморски флот разполага с 9 кораба от клас „Грачонок“, включително кораба, който според съобщенията е бил ударен в близост до Кримския мост. Допълнителни единици се използват от Граничната служба на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия в южните региони.

Районът на Керченския мост се превърна в честа цел на украински морски операции, насочени към прекъсване на руската военна логистика между окупирания Крим и континентална Русия.

По-рано Службата за сигурност на Украйна съобщи, че по време на операции в окупирания Крим са нанесени щети на редица руски военноморски обекти, включително още един катер от проект 21980 „Грачонок“. Според СБУ на 18 април украински дронове са нанесли удари по руски кораби, радарни системи, горивна инфраструктура и комуникационно оборудване, използвани от Черноморския флот на Руската федерация.