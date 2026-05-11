Задава се голяма сватба след финала на "Като две капки вода"

Преди полуфинала на "Като две капки вода" актрисата Весела Бабинова даде още едно интервю, в което говори за трансформациите и предизвикателствата на Сезона-Слънце, но коментира и личния си живот. В рубрика "Извън кадър" на "На кафе" половинката на Владимир Зомбори разкри, че след края на Сезона - Слънце двамата планират да подпишат в тесен семеен кръг, а големият купон предстои да бъде следващата година. Припомняме, че по-рано двойката обяви звездните си кумове, които също са любима двойка от шоубизнес средите.

Зомбори, който спечели 12-ия сезон на "Капките", помага на Бабинова за изграждането на образи у дома, но често нямат достатъчно време. И двамата са силно ангажирани и почти всеки ден имат представления. Весела обясни, че получава от него съвети, тъй като той пее повече от нея, и основно ѝ помага при дишането.

"Обичам да пея, но никога не съм имала самочувствието, че мога да пея. Не съм влязла в шоуто със самочувствието на певица или на актриса, която ще разцепи с вокални данни. Обичам да го правя и се надявам това да се е видяло. Исках да преборя своите страхове и мисля, че успях. Мисля, че човек не трябва да се осланя на своите високи очаквания и да се отдава на деструктивни мисли", сподели причините да се включи в шоуто Бабинова.

Бабинова за шоуто

"Сезонът на "Капките" за мен е много цветен и ми се падаха разнообразни неща. Едно с едно не си приличаха. Най-много ме беше страх, че се налага да пея и танцувам едновременно. Имах някакви очаквания към себе си и си поставях високо летвата. Ако нещо не е направено по начина, по който си представям, го преживявам силно.

"Като две капки вода" е шоу и трябва да се забавлявам, ми се искаше да си свърша работата както трябва... Свързано е с много човешки качества да можеш да запазиш концентрация, самообладание, да си уравновесиш дъха."