Спорт:

Задава се голяма сватба след финала на "Като две капки вода"

11 май 2026, 17:13 часа 0 коментара
Снимка: Като две капки вода/Facebook
Задава се голяма сватба след финала на "Като две капки вода"

Преди полуфинала на "Като две капки вода" актрисата Весела Бабинова даде още едно интервю, в което говори за трансформациите и предизвикателствата на Сезона-Слънце, но коментира и личния си живот. В рубрика "Извън кадър" на "На кафе" половинката на Владимир Зомбори разкри, че след края на Сезона - Слънце двамата планират да подпишат в тесен семеен кръг, а големият купон предстои да бъде следващата година. Припомняме, че по-рано двойката обяви звездните си кумове, които също са любима двойка от шоубизнес средите

View this post on Instagram

A post shared by Vesela Babinova (@vsevesela)

Зомбори, който спечели 12-ия сезон на "Капките", помага на Бабинова за изграждането на образи у дома, но често нямат достатъчно време. И двамата са силно ангажирани и почти всеки ден имат представления. Весела обясни, че получава от него съвети, тъй като той пее повече от нея, и основно ѝ помага при дишането.

Още: Владимир Зомбори преди сватбата с Весела Бабинова: Не беше любов от пръв поглед (ВИДЕО)

"Обичам да пея, но никога не съм имала самочувствието, че мога да пея. Не съм влязла в шоуто със самочувствието на певица или на актриса, която ще разцепи с вокални данни. Обичам да го правя и се надявам това да се е видяло. Исках да преборя своите страхове и мисля, че успях. Мисля, че човек не трябва да се осланя на своите високи очаквания и да се отдава на деструктивни мисли", сподели причините да се включи в шоуто Бабинова.

Бабинова за шоуто

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Сезонът на "Капките" за мен е много цветен и ми се падаха разнообразни неща. Едно с едно не си приличаха. Най-много ме беше страх, че се налага да пея и танцувам едновременно. Имах някакви очаквания към себе си и си поставях високо летвата. Ако нещо не е направено по начина, по който си представям, го преживявам силно.

Още: Абсолютен ужас: Весела Бабинова за имитациите в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

"Като две капки вода" е шоу и трябва да се забавлявам, ми се искаше да си свърша работата както трябва... Свързано е с много човешки качества да можеш да запазиш концентрация, самообладание, да си уравновесиш дъха."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
връзки Като две капки вода Весела Бабинова Владимир Зомбори
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес