Външният министър: България винаги е подкрепяла всички санкции срещу Русия

България винаги е подкрепяла всички санкции към Русия. Всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан поотделно, за да може да се намери нсеобходимия баланс. Санкциите имат полза, когато могат да окажат необходимата икономическа щета. Нещо важно е, че санкциите трябва да бъдат координирани със САЩ, защото истинският резултат се усеща тогава, когато има единство на глобално ниво. Това кометира новият външен министър Велислава Петрова - Чамова пред журналисти в Брюксел след Съвет "Външни работи".

Тя отговори и на въпрос дали сред депортираните украински деца има българчета, като заяви, че няма такава информация.

Страната ни подкрепя и санкции срещу израелските заселници

Външният министър коментира и ситуацията в Газа, като посочи, че в България има постоянна позиция. "Получихме много алармиращ доклад за хуманитарната ситуаци на място, което затвърди още повече нашата позиоция, че подкрепа на санкциите за заселниците там. Трябва да се разреши хуманитарната криза на място", добави Чамова.

Разширяването на Западните Балкани

В контекста на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани и идеята за промяна на принципа на единно решение по въпроси в съюза, тя коментира, че България няма полза от подобно нещо.

"Ние приветстваме всякакъв вид инициативи, които позволяват на съюза да взема решения по-бързо, но по никакъв начин не трябва да се случва по линия на разширяване. Това не е просто предпазна позиция на една малка държава. За да може да имаме единство в ЕС - трябва да имаме консенсус сред държавите-членки, че всяка нова държава, която се присъедини ще бъде член, който подпомага стабилността и сигурността на съюза. Ако се пропусне конфликт още на ниво присъединяване, това единствено може да доведе до ескалация по негативен начин", смята още тя.