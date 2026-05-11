ЕС прие нови санкции заради незаконно депортираните украински деца

Европейските външни министри приеха санкции срещу 16 лица и 7 организации, отговорни за депортирането и насилственото осиновяване на украински деца в Русия. Решението „е насочено към отговорните за систематичната незаконна депортация, насилственото преместване, насилствената асимилация, включително индоктриниране и военизирано образование, на украински непълнолетни, както и тяхното незаконно осиновяване и преместване в Руската федерация и във временно окупираните територии“, пише в днешното изявление, цитирано от ДПА.

Санкционираните лица са служители и политици от териториите, незаконно окупирани от Русия, както и различни ръководители на младежки лагери и военно-патриотични клубове и организации. Санкциите включват замразяване на активите им и забрана за достъп до ЕС.

Санкционираните лица „са отговорни за популяризирането на патриотично и военно образование сред младите хора чрез идеологическо индоктриниране, запознаване с руската военна култура, паравоенно обучение и участие в събития, възхваляващи руската агресия“, се допълва в документа.

Още: "Газпром" и "Роснефт" са замесени в отвличането на украински деца

Европейската комисия твърди, че около 20 хиляди украински деца са отведени в Русия или в окупираните от нея територии от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., като много от тях са били заставени да променят идентичност и гражданство и са дадени за осиновяване.

Въпреки международните усилия, едва около 2100 деца до момента са върнати.

Санкционираните организации включват групи близки до руското министерство на образованието, отговорни за „проруско индоктриниране, включително чрез патриотични събития, идеологическо образование и военизирани дейности“.

Санкционираните лица „включват служители и политици от териториите, незаконно окупирани от Русия, както и различни ръководители на младежки лагери и военно-патриотични клубове и организации“, се отбелязва в изявлението.

Още: Най-трудно си връщаме малките отвлечени деца. Пращат ги в лагери в Северна Корея: Украинският омбудсман