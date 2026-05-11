Русия пълзи на фронта, офанзивата се проваля и за първи път от 3 години инициативата е в Украйна (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се опита да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп, че неговите войски вървят към неизбежна победа в Украйна, като изтъкна, че Киев трябва да предаде целия източен регион на Донбас, за да избегне предстоящо поражение. Само че ситуацията на бойното поле разказва съвсем друга история. След като отбелязаха успехи в края на миналата година, руските военни сериозно забавиха темпото. В някои части на Украйна те загубиха територия. При средния месечен темп на напредък досега през тази година - на Русия ще ѝ отнеме повече от три десетилетия, за да установи пълен контрол над Донбас, което Кремъл е поставил като условие за прекратяване на войната.

Факторите за забавянето: Starlink и Telegram, наред със сезонните особености

Забавянето може да е временно и се дължи поне отчасти на сезонни фактори. Руските войски обикновено ускоряват темпото през лятото, подпомогнати от по-доброто време и растителността, която осигурява по-добра защита от дроновете. През последните дни украински официални лица предупредиха, че руските военни се подготвят за нови офанзиви и са засилили операциите по целия фронт.

Все пак Русия започва тази офанзива в неизгодна позиция. Тази година тя претърпя редица неуспехи, включително загубата на достъпа до сателитен интернет чрез Starlink (собственост на компанията на Илон Мъск SpaceX), който помагаше за насочването на дроновете ѝ. Ограничаването на приложението за съобщения Telegram - в рамките на затягането на контрола на режима върху руския интернет - също затрудни комуникациите на войниците.

⚡️ Russia's largest offensive reportedly disrupted — all because of Starlink outages



According to military analysts cited by The New York Times, Russian forces planned to intensify pressure again this summer, counting on dry weather, dense greenery, and improved mobility for… pic.twitter.com/ZcsnqkLCvN — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026

Русия не може да реши ребуса с дроновете

В по-широк план - Русия все още не е решила фундаменталния проблем как да постигне значителен напредък на бойното поле, което е препълнено с дронове. Дните, в които маси от войници нахлуваха през фронтовите линии в бронирани машини, са почти отминали.

Вместо това съперничеството между Киев и Москва се състои предимно в разработването на по-добри дронове и по-ефективни средства за защита срещу тях. В определени части на фронта Украйна спечели предимство през последните месеци благодарение на бързите постижения в областта на технологиите, производството и тактиката. Русия обаче работи усилено, за да навакса изоставането, като изгражда по-голяма дронова сила след успешното внедряване на елитна единица за безпилотни системи, известна като „Рубикон“.

Дроновете принудиха руските войски да променят стратегията си. Сега те се опитват да проникнат в територията постепенно с малки групи войници, често пеша. Това доведе до все по-голяма територия, известна като „сива зона“, където са налице войски и от двете страни и контролът не е ясно определен.

„Най-доброто, което могат да направят, са тези тактики за проникване и нанасяне на удари по мрежите за подкрепа доста зад линията – нанасяне на удари по украинските екипи с дронове и логистичната подкрепа. Но това не води до бързи успехи. Те са - като че ли - заседнали“, казва пред The New York Times Дара Масико, старши научен сътрудник във Фондацията „Карнеги“ за международен мир.

Натискът върху Путин и Русия

Тъй като военните действия са в застой, това поставя руското правителство под все по-голям икономически и политически натиск. Рейтингът на одобрение на Путин спадна до най-ниските си нива от началото на войната, докато икономиката се срива под тежестта на огромните военни разходи, а прекъсванията на мобилния интернет – наложени отчасти с цел предотвратяване на украински атаки с дронове – предизвикват гнева на обикновените руснаци.

В събота късно вечерта Путин намекна на пресконференция за възможността за прекратяване на войната. „Смятам, че въпросът наближава края си, но все още остава сериозен“, каза той.

Засега Кремъл продължава да се бори, но предизвикателствата му на бойното поле усложняват наратива за предстояща победа, който Путин продава на администрацията на Тръмп, докато тя посредничи в мирните преговори с Украйна. Русия се опитва да окаже натиск върху Киев да отстъпи частите от Донбас, които нейните военни не са успели да превземат. А Тръмп неколкократно казваше, че украинският президент Володимир Зеленски „няма карти“.

В четвъртък главният съветник по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че докато Украйна не се оттегли от региона, Русия не вижда смисъл от по-нататъшни мирни преговори. Украйна отказва да предаде тази територия, въпреки че преговорите за превръщането ѝ в някаква форма на международна демилитаризирана зона продължават. Там е "крепостният пояс" на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - най-вече около Славянск и Краматорск. Ако теренът попадне в руски ръце, то изграждането на отбранителни позиции към вътрешността на страната ще стане мисия невъзможна заради спецификата на терена, което означава, че се отключва евентуален път за бъдеща агресия.

Макар Русия да не е намерила начин да завземе и задържи големи територии чрез проникване, тя може би смята, че постепенното настъпление е по-добър подход, анализира Масико от Фондация "Карнеги". Това избягва риска от големи операции, които могат да се объркат и да повдигнат въпроси относно перспективите за победа, добави тя.

Каквато и да е стратегията на Русия, ясно е, че темпото на руското настъпление се е забавило тази година, сочат трите основни организации, проследяващи бойното поле – Институтът за изучаване на войната (ISW), Black Bird Group и DeepState. Две от групите твърдят, че е имало месеци, през които Русия е претърпяла нетни териториални загуби, въпреки че все по-разширяващата се "сива зона" на фронта е довела до различни тълкувания за това какво представлява превзетата територия. Скромните постижения на Москва през последните три месеца, според статистиката на Black Bird, представляват най-лошото ѝ представяне на бойното поле в Украйна от 2023 г. насам.

Оскъдните успехи, които Русия е постигнала, са били съпътствани от тежки загуби. Според данни, публикувани през уикенда от руските медии „Медиазона“ и „Медуза“, до края на миналата година във войната са загинали около 352 000 руски войници. Това е повече от шест пъти над броя на американските войници, загинали по време на войната във Виетнам.

С нарастването на загубите на Русия - страната не е успяла да постигне целите си за набиране на войници през първите няколко месеца на годината, твърдят американски и европейски официални лица. Това повдигна въпроси за това колко дълго Кремъл може да поддържа военните си усилия, без да прибегне до поредна непопулярна мобилизация.

Руските военни виждат опасността: разказ от първо лице

Руски войници междувременно описват опасността от получаването на заповед да проникнат в територия, където всяко тяхно движение се проследява от украински дронове. 24-годишен войник, който се е сражавал в Донбас, преди да дезертира от армията миналата година, разказва пред The New York Times, че неговата единица е прекарала по-голямата част от месеца в опити да установи плацдарм в един-единствен град извън Покровск, докато щурмовите части се опитвали да навлязат, но били унищожавани от украински дронове.

След това командирът им е наредил на войниците да започнат да проникват в града по двойки, които се промъквали ден след ден, докато не са натрупали достатъчно присъствие, за да осигурят територията. Двойките са поддържали разстояние една от друга, за да избегнат струпването на едно място и да не се превърнат в мишена, казва войникът, който говори анонимно по съображения за сигурност.

Реалността в „сивата зона“ е такава, че ранените руски войници често остават изоставени на оспорваната територия, тъй като техните подразделения не могат да ги изтеглят. Руският войник разказва как се е опитал да изпрати с дрон вода и шоколадови блокчета на изоставен свой другар, умиращ от дехидратация.

През по-голямата част от миналата година тактиката на Русия за проникване с малки групи даваше резултат, макар и бавно. Според Black Bird през 2025 г. руската армия е спечелила около 4500 кв. км територия в Украйна.

Русия от години се бори за Покровск, както и за Часов Яр на североизток. Но фронтовата линия все още минава през тях, което подчертава до каква степен на бойното поле като цяло се наблюдава патова ситуация.

Украйна иска да убива или да ранява тежко по 50 000 руски войници на месец

Украинската армия има свои собствени проблеми, включително дългогодишен недостиг на личен състав и високи нива на дезертиране. Дроновете ѝ позволиха да забави напредъка на по-голямата руска армия, но когато Русия губи територия, тя има тенденция да се премества в "сивата зона", а не обратно под пълния контрол на Киев. „Много от нещата, които пречат на руското настъпление, затрудняват и Украйна“, казва Емил Кастехелми - военен анализатор от групата Black Bird, която е базирана във Финландия.

Украйна се стреми да повиши цената на войната за Кремъл, като нанася удари по нефтени съоръжения и други цели дълбоко в Русия и се опитва да нанесе повече щети.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че целта на Украйна е да убива или сериозно да ранява по 50 000 войници месечно, което представлява увеличение спрямо сегашните около 35 000. Това, по думите му, ще наложи на Русия „разходи, които тя не може да понесе“, и ще „наложи мир чрез сила“.

Украински войници също говорят пред NYT и казват, че активността на Русия в Донбас наскоро се е засилила, което повишава вероятността нейното настъпление да ускори темпото си. Старши лейтенант Максим Бакулин, украински офицер в Донецка област, която съставлява по-голямата част от Донбас, уточнява, че операциите на Русия по проникване са започнали да се подобряват. Според него в продължение на около три седмици пролетната растителност е позволила на руските войски да се придвижват тайно, а по-сухото време е означавало, че те отново могат да напредват с мотоциклети, не пеша. Все още не е имало „масивно настъпление“, добавя Бакулин, но „всички говорят за това. Може да се случи. Трябва винаги да сме готови".

За първи път от 3 години инициативата на фронта е в Украйна

The Economist излезе с материал, според който за първи път от близо три години инициативата във войната, изглежда, се прехвърля към Украйна. Списанието пише, че украинците постепенно променят хода на войната и нанасят все по-сериозни щети на Русия. Основните акценти са следните:

пролетната офанзива на Русия на практика се провали;

през април руските сили претърпяха нетни териториални загуби за първи път от август 2024 г.;

през последните 30 дни Русия загуби контрол над 113 квадратни километра;

украинските дронове нанасят удари все по-дълбоко в тиловите райони на Руската федерация;

военни и икономически цели се атакуват на почти 2000 км от границата.

The Economist описва ситуацията като потенциален поврат в войната и добавя, че "ако трябваше да информирате Путин, картината би изглеждала доста мрачна".

Украйна вече атакува с дронове ключов маршрут в тила на руснаците

Същевременно руските военни блогъри - т.нар. Z-канали - потвърждават, че Украйна в момента нанася удари на 160–200 км в тила и достига главния път на „сухопътния коридор към Крим“, по който се снабдяват руските въоръжени сили. „Врагът започна да достига ключовата логистична артерия на зоната на Северния военен окръг – пътя Таганрог-Джанкой, който минава по крайбрежието на Азовско море, през Мариупол-Бердянск-Мелитопол-Геническ, до Крим“, пише руският провоенен публицист, пропагандист и доброволец във войната Алексей Живов. Според него Украйна „атакува логистиката по този път с американски дронове като Lancet - чрез Starlink - с обсег до 200 км“.

„Бих казал, че това е изключително тревожен сигнал за военната група и гражданската логистика“, добавя Живов.

Според военния кореспондент Владимир Романов Украйна нанася удари с американски безпилотни летателни апарати Hornet "по логистичния маршрут между Мариупол и Бердянск, на разстояние до 160 км" от фронтовата линия. Той публикува и видео от окупираната част на Запорожка област, на което се вижда изгоряла цистерна в близост до магистралата. „Изглеждаше като тилов маршрут, абсолютно тилов маршрут. Но сега, съответно, вече не е тилов маршрут. Сега е в обсега на врага, врагът пресича маршрута“, казва Романов във видеото.

По-рано полкът „Азов“ показа кадри от удари с дронове по руска техника в близост до окупирания Мариупол, както и кадри от дрон, заснети в самия град. Беше съобщено, че украинските войски използват дронове за патрулиране по пътищата на 160 километра от фронтовата линия.