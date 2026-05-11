Италия: Русия няма да решава кой ще е преговарящият от ЕС

От Европейския съюз зависи да реши кой ще бъде неговият преговарящ на евентуалните преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна, а не от Русия. Това категорично заяви италианският вицепремиер и външен министър Антонио Таяни след като Владимир Путин каза през уикенда, че би желал за посредник бившия германски канцлер Герхард Шрьодер.

"Европа ще избира европейския преговарящ, а не Русия", каза Таяни, пристигайки на Съвета на външните министри в Брюксел, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА. "Това ще бъде колективно решение на страните членки на ЕС. Междувременно трябва да видим дали Русия наистина иска мир", добави той.

Путин иска да седи и от двете страни на преговорната маса

Шрьодер, чието присъствие желае Путин, има връзки с Кремъл и е бил лобист за руски държавни компании, както и никога не е осъждал публично инвазията на Москва в Украйна.

Върховният представител на ЕС Кая Калас също отхвърли днес участието на Шрьодер.

"Няма да е особено мъдро, ако дадем на Русия правото да назначава преговарящи от наше име. Герхард Шрьодер беше високопоставен лобист за руски държавни компании. Ясно е защо Путин иска той да бъде посредник, за да седи и от двете страни на преговорната маса", допълни тя.

