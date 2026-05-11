"Нуждаем се от по-радикална реформа в съдебната власт": ДБ ще подкрепи Радев, но има и забележки

"Демократична България" ще подкрепи промените в Закона за съдебната власт на "Прогресивна България" на Румен Радев, но има своите забележки и настоява за по-радикална, по-сериозна и по-дълбока реформа в съдебната власт" и очаква предложенията им да бъдат подкрепени от мнозинството между първо и второ четене, стана ясно от брифинг на бившите правосъдни министри Надежда Йорданова и Атанас Славов.

"Ние ще подкрепим така внесения змаконопроекта като знак на конструктивен парламентарен диалог", каза Йорданова.

Тя отчете като позитивно възприемането на мораториум върху решенията на ВСС с изтекъл мандат, както и това министърът на правосъдието да оспорва актове на ВСС, се връща подсъдността за актовете на отчуждаване за държавна и общинска нужда на окръжно ниво в административните съдилища по местонахождение на имотите.

Забележките

"В твърденията за нови условия за избор ВСС от страна на Народното събрание ние виждаме липса на каквито и да е било гаранции за политическа, партийна неутралност на бъдещите членове и липсата на засилена проверка, т.е. на стесняване на вратата, през която могат да влязат членовете на ВСС", каза още Йорданова. Тя отбеляза, че управляващите не са възприели предложения да могат да правят и универсетите и юридическите факултети.

Според "Демократична България" сериозно притеснение буди за професионалната квота от ВСС да мине по съдебни окръзи и да се разрои из територията на страната, защото според тях създава сериозни предпоставки да се произведе контролиран избор.

Атанас Славов допълни, че има още няколко липси в законопроекта на Радев, а именно липсва двойното мнозинство и не е адресиран проблема, че структурно ВСС не работи по подходящ начин.

"Не е възприета идеята, че оспорванията на кариерни производства и дисциплинарни производства трябва да става пред така наречените специализирани състави, така че ВАС да нямат монопол", добави още Славов.

Той обърна внимание, че в законопроекта е разширена възможността различни институции и органи да искат освобождаване на главния прокурор, а не само ВСС и министъра на правосъдието.

Цените на храните

От "Демократична България" настояха и за реформа в изчисляване на екотаксите.

"Ние не виждаме достатъчно разумни идеи за борене на спекулата с цените на горивата. Искам да припомня, че "Демократична България" има 11 предложения, които е добре властта да се вслуша, защото същинската борба с цените в магазините, минава през борбата със спекулата на горивата", заяви Йордан Иванов.