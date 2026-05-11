Арменският премиер се отрече от Нагорни Карабах: Никога не е бил наша земя (ВИДЕО)

Арменският премиер Никол Пашинян отхвърли обвиненията, че е предал без бой Нагорниа Карабах, като шокиращо или не обясни, че тази земя всъщност не принадлежи на Армения. Обяснението е изненадващо предвид това колко години Армения и Азербайджан спореха за анклава и привеждаха аргументи, факти и исторически тълкувания, с които да защитават всеки своята позиция.
Сега обаче Пашинян заяви, че контролът над Нагорни Карабах всъщност е бил в ръцете на отделни генерали и никога на арменската държава. Той го каза, след като в крайна сметка Азербайджан превзе анклава за буквално един ден.
Знаковите думи на Никол Пашинян:
"Казват, че сме загубили тези земи. Но как са били наши? Как са били наши? Моля, обяснете: как са били наши? Не искам да говоря зад гърба на падналите, но нека бъдем честни - те бяха под контрола на няколко генерали.
В какъв смисъл са били наши? Как? Обяснете - как? Построихме ли училище там? Детска градина? Завод, предприятие? Живеехме ли там? Създадохме ли градове?
И така, в какъв смисъл са били наши? Не са били наши".
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan rejected accusations of “surrendering” Karabakh, saying the territories did not belong to Armenia— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2026
He noted that control over the region had been held by individual generals.
"They say we lost these lands. But how were they ours? How were…
