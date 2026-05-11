Арменският премиер се отрече от Нагорни Карабах: Никога не е бил наша земя (ВИДЕО)

11 май 2026, 17:26 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty
Арменският премиер Никол Пашинян отхвърли обвиненията, че е предал без бой Нагорниа Карабах, като шокиращо или не обясни, че тази земя всъщност не принадлежи на Армения. Обяснението е изненадващо предвид това колко години Армения и Азербайджан спореха за анклава и привеждаха аргументи, факти и исторически тълкувания, с които да защитават всеки своята позиция.

Сега обаче Пашинян заяви, че контролът над Нагорни Карабах всъщност е бил в ръцете на отделни генерали и никога на арменската държава. Той го каза, след като в крайна сметка Азербайджан превзе анклава за буквално един ден.

Знаковите думи на Никол Пашинян:

"Казват, че сме загубили тези земи. Но как са били наши? Как са били наши? Моля, обяснете: как са били наши? Не искам да говоря зад гърба на падналите, но нека бъдем честни - те бяха под контрола на няколко генерали.

В какъв смисъл са били наши? Как? Обяснете - как? Построихме ли училище там? Детска градина? Завод, предприятие? Живеехме ли там? Създадохме ли градове?

И така, в какъв смисъл са били наши? Не са били наши".

Армения Нагорни Карабах Никол Пашинян
Ивайло Ачев
