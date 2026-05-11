Германия и Украйна ще правят заедно дронове с обсег до 1500 км за "ответен удар" срещу Русия

На 11 май германският министър на отбраната Борис Писториус и украинският му колега Михайло Федоров подписаха писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на разработването на отбранителни технологии, съобщи украинската информационна агенция „Укринформ“. Подписването се състоя в деня, в който Писториус пристигна в Киев на неочаквано посещение, чиято цел беше да се обсъди разширяването на сътрудничеството в областта на отбраната между двете страни.

Brave Germany - пари за украински и германски компании в отбраната

Участниците обявиха стартирането на Brave Germany – съвместна инициатива, насочена към развитието на отбранителни технологии и подкрепата на иновативни стартиращи компании.

Подкрепен от украинската платформа за отбранителни технологии Brave1, проектът ще предоставя безвъзмездни средства на украински и германски компании, работещи в отбранителния сектор, съобщи украинското министерство на отбраната пред Kyiv Independent.

„Днес Германия е водещият световен доставчик на помощ в областта на сигурността за Украйна, като осигурява около една трета от цялата помощ за нашата страна“, заяви Федоров. „Бих искал също да изразя благодарността си за качеството на тази подкрепа и за помощта, предоставена в ключови области на нашата отбрана – на първо място, противовъздушната отбрана".

Германия вече финансира доставката на стотици ракети Patriot за Украйна

Говорейки за бъдещото сътрудничество в областта на отбраната с Германия, министърът заяви, че на 14 април Киев и Берлин са подписали голям договор за доставка на стотици ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, като Германия вече е започнала да финансира сделката.

German Defense Minister Boris Pistorius arrived in Kyiv on an unannounced visit focused on cooperation in developing high-tech weapons. #Ukraine

„През следващата година ще започнем да получаваме тези ракети, а това е безпрецедентен пакет от помощ за нас“, заяви Федоров, като благодари на Германия за подкрепата и в други области на противовъздушната отбрана, включително финансирането на дронове прехващачи, ПВО системи IRIS-T и ракети за тях.

Михайло Федоров добави, че Германия също е започнала да финансира средства за удари със среден и дълъг обсег срещу руски цели, подкрепящи войната срещу Украйна, като е отпуснала първоначално финансиране за украинските подразделения за атака с дронове.

Украйна продължава да настоява за ракети Taurus

Според него Украйна продължава да проявява интерес към германските далекобойни ракети „Таурус“ (Taurus), които имат обсег до 500 километра, въпреки че Киев вече разполага с оръжия с подобни възможности. „Никога не може да имаш прекалено много от тези оръжия“, каза Федоров. „Всички сме виждали удари срещу Русия от разстояние 1500 километра= Ето защо Украйна си пише добре домашното“, добави украинският министър, без да уточнява кои оръжейни системи са използвани.

Снимка: Борис Писториус, Getty Images

Германия и Украйна планират също така да разработват съвместно дронове с различен обсег, включително системи, способни да изминават разстояния до 1500 километра.

Писториус заяви, че за Украйна „разработването на дронове с голям обсег е от огромно значение за нанасяне на ответен удар срещу руската военна инфраструктура“.

Германският министър на отбраната посочи също така широкото използване от Украйна на дронове, способни да преодолеят вражеската противовъздушна отбрана – способност, „върху която НАТО също работи интензивно“.

Писториус добави, че Берлин планира също така да проведе подробно проучване на украинската система за управление на бойни действия и ситуационна осведоменост DELTA през втората половина на годината, като ще проучи възможността за нейната интеграция или за използване на конкретни компоненти за нуждите на Бундесвера.

