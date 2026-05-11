Не е забавно като Джиро-то: Бенедикт Къмбърбач влезе в лют спор с колоездач (ВИДЕО)

Бенедикт Къмбърбач се озова в разгара на ожесточена словесна престрелка с друг велосипедист, след като според твърденията е преминал на червено. Актьорът от "Доктор Стрейндж" беше заснет на видео как оставя велосипеда си и се приближава към разгневения велосипедист по време на престоя си в Лондон миналата седмица. "Заблуждаваш се, лъжеш!", казва неизвестният велосипедист на актьора. "Бях зад теб през цялото време." Къмбърбач отговаря, като обвинява мъжа, че го е обидил "вербално". "О, не, аз обидих вербално човека, който напълно и многократно наруши закона", отговаря саркастично мъжът, преди Къмбърбач да признае: "Направих го веднъж."

След това мъжът обвинява звездата от "Шерлок" в преминаване на още два червени светофара, което актьорът отрича. Спречкването продължава около 10 минути, преди мъжът да си тръгне, а Къмбърбач отделя малко време, за да позира с млади фенове.

Benedict Cumberbatch has been filmed in a “road rage” row with a fellow cyclist after he allegedly ran a red light.



The angered cyclist shouted: “You’re deluded, You’re lying. I was behind you the entire time.”



Find out what prompted this heated exchange ⤵️…

Свидетелят, който е заснел спречкването, казва: "Беше лудост. Беше толкова помпозна агресия на пътя, че почти изглеждаше като инсценирана. Бенедикт все пак успя да очарова всички, които гледаха, въпреки че беше на ръба на нервния срив", добавя очевидецът. "Те се нахвърлиха един върху друг около пет пъти."

Според мъжа, Къмбърбач и другият велосипедист "запушили велоалеята, така че никой друг да не може да мине". Очевидецът заявява, че разгневеният велосипедист е преследвал звездата, докато Къмбърбач не е отбил, пише "Page Six". "Мъжът с маската беше изненадан, когато видя, че това е Бенедикт Къмбърбач, но гневът му се удвои", каза мъжът. "Аз не оправдавам опасното шофиране, но това, че този човек го е последвал и е предизвикал инцидент като този, беше по-лошо от това, че Бенедикт бавно е преминал на червено", казва очевидецът.

