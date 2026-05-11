Украйна готова да признае гагаузите за коренен народ

Във Върховната рада на Украйна (парламента на страната) бе регистриран на 8 май 2026 г. законопроект, който предлага да се признаят гагаузите — тюркоезичното православно християнско население, наброяващо около 26 000–32 000 души в Украйна, предимно в южната Одеска област — за коренен народ на Украйна. Става въпрос за законопроект № 15223 за изменение на "Закона за коренното население на Украйна". Документът предлага официално да се предостави на гагаузите статут на коренно население, тъй като те напълно отговарят на критериите, определени от закона: те са етническа общност, формирана на територията на Украйна, имат самобитна култура и език, но нямат собствено държавно образувание извън Украйна.

Законопроектът е иницииран от депутати от партията на президента Володимир Зеленски "Слуга на народа". Това би предоставило на гагаузите разширени културни, езикови и образователни права, включително образование на гагаузки език.

Някои украински и регионални медии разглеждат инициативата и като жест към Турция и Азербайджан.

Този ход последва подкрепата на външния министър Андрий Сибиха от октомври 2025 г. за тази стъпка, като той определи тогава гагаузите като "важен мост" между Украйна и тюркския свят.

