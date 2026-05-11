Радев е избрал коя ще е първата страна, която да посети като премиер

Румен Радев е избрал коя ще е първата държава, която да посети като министър-председател, стана ясно от думите на външния министър Велислава Петрова пред журналисти в Брюксел. "Основното послание е ясно - първите пътувания на премиера ще бъдат в европейски страни", заяви новият външен министър. Велислава Петрова участва в Съвет "Външни работи" в Брюксел, на който бяха разгледани въпроси свързани с напрежението Близкия изток, разширяването на Западните Балкани и руската агресия в Украйна, като това е първото й участие в съвета.

Първото посещение ще е в Германия

Междувременно от изявлението й се разбра, че Радев е имал покани от френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц, както и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

"Вече имаме потърждение и поикана от канцлера Мерц. Първото му посещение зад граница се планира да бъде в Берлин. Ясно е затвърждаване на силна европейска позиция и работа в рамките на Съюза, който искаме да виждаме все по-силен и по-силен", каза още Петрова.

Според нея е важно да се покаже, че Германия е ключов наш партньор и можем да имаме активна политика.