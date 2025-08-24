Войната в Украйна:

Юноша на Левски помрачи празника на Добруджа при завръщането в Добрич! Първа победа за Ботев Враца

Ботев Враца постигна първа победа за новия сезон в най-високото ниво на българския футбол. "Зелените лъвове" надвиха Добруджа с 2:0 при визитата си на стадион "Дружба" в Добрич в двубой от шестия кръг на Първа лига. При първия мач в елита на това съоръжение от над 20 години юношата на Левски Мартин Петков провали празника за феновете на Добруджа, които бяха препълнили трибуните, с две попадения през първата част.

Първото по-интересно положение се откри пред Димитров, чийто изстрел бе блокиран от Ачков. 180 секунди по-късно гостите отвърнаха по най-добрия начин. Петков се озова на точното място за добавка след удар на Смоленски за 0:1. В средата на полувремето Мартин Ачков за малко да изненада Григоров. В 35-ата минута попадение на Фал бе отменено от ВАР заради игра с ръка.

До почивката Мартин Петков завърши добро нападение на врачани с изстрел по диагонала от малък ъгъл за 0:2. В началото на втората част домакините пропиляха два добри шанса чрез Куеро и Кардозо. Натискът им продължи, но Димитър Евтимов бе непробиваем. Стражът блесна при удар с глава на Ангелов. Не след дълго бившият вратар на ЦСКА пак показа рефлекс.

Четвърт час преди да изтече редовното време изглеждаше, че логичното се е случило. Рамадан прати топката в мрежата, възползвайки се от асистенция с глава на Ангелов. ВАР обаче пак се намеси и отмени гола заради фал в атака на централния нападател. До последния съдийски сигнал Милчо Ангелов пропиля 100%-ова възможност, тъй като не намери целта от близко разстояние.

