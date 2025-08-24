Починал е един от най-видните представители на руската пропаганда

Изпълнителният директор на Международната информационна агенция „Россия сегодня“ и член на Съвета по правата на човека (СПЧ) Кирил Вишински почина на 58-годишна възраст след продължително боледуване, предаде контролрираната от руската държава агенция ТАСС. Припомняме, че той беше ръководител на портала РИА Новости Украйна, но заради обвинения в държавна измяна прекара над 400 дни в украинския арест.

В Русия обаче изтъкват качествата на един от най-видните представители на руската пропаганда.

"Кирил Вишински се бори срещу онези, които не зачитат свободата на словото, а кончината му е колосална загуба за световната журналистика, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на предаване по телевизионния канал „Россия-24“. ОЩЕ: След повече от 400 дни в затвора журналистът Вишински е освободен

Над 400 дни в украинския арест

Вишински бе задържан в Киев на 15 май 2018 г., два дни по-късно градският съд в Херсон го арестува. Журналистът беше информиран, че е заподозрян в подкрепа на Донбас и в държавна измяна. Максималното наказание по този член предвижда до 15 години затвор.

Съдът удължи превантивната мярка на Вишински осем пъти под формата на задържане. Самият Вишински нарече обвиненията срещу него лъжа и манипулация и отбеляза, че по време на работата си като главен редактор на РИА Новости Украйна, СБУ никога не е отправял оплаквания към него. Руският президент Владимир Путин нарече ситуацията безпрецедентна, като заяви, че Вишински е бил арестуван "заради пряката си професионална дейност, за упражняване на журналистическата си функция". Москва изпрати протестни ноти до Киев с искане за прекратяване на насилието над членове на пресата. През 2019 г. Апелативният съд в Киев реши да освободи ръководителя на портала РИА Новости Украйна Вишински от ареста. ОЩЕ: Русия изисква незабавно освобождаване на арестувания в Украйна Вишински

