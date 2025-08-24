Ново 20: Лавров търси извинения на Путин, за да не се вижда със Зеленски

Русия измисли ново извинение защо диктаторът Владимир Путин бяга от среща с украинския президент Володимир Зеленски. Този път Москва обвини западните страни. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на ръководителя на руското външно министерство Сергей Лавров, цитиран от руски медии. Лавров отправи обвинения към западните страни, че се намесват в преговорите между Украйна и Русия, допълва още в материала си украинската медия.

„Те (западните страни, - бел. ред.) просто търсят причина преговорите да не се проведат. И искат това да се случи не по тяхна вина, не по вина на Зеленски, който също е „упорит“ и поставя някакви условия, изисквайки незабавна среща с Путин, независимо от всичко“, каза Лавров.

Руският лидер твърди, че западните страни се опитват да „провалят процеса, който по принцип беше започнат от Путин и Тръмп и който даде много добри резултати“. Според него Москва се надява, че „тези опити ще бъдат осуетени“. ОЩЕ: ЕС с подигравка към Путин: Кой е истинският шеф в Кремъл?

Украйна обвини Кремъл в саботаж

Припомняме, че преди дни украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руснаците правят всичко възможно, за да предотвратят срещата между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин. „Въпросът за прекратяване на войната трябва да бъде решен на ниво лидери. Но сега виждаме, че руснаците правят всичко, за да предотвратят срещата“, каза Зеленски. Той отбеляза, че Украйна, за разлика от Русия, не се страхува от никакви срещи с лидери. ОЩЕ: Среща Путин - Зеленски: Украинският президент обвини Кремъл в саботаж

Срещата Зеленски - Путин

Идеята за двустранна среща възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе разговори с руския диктатор Владимир Путин в Аляска миналата седмица, а няколко дни по-късно прие украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом. Преди това активно се обсъждаше форматът на тристранните преговори между Зеленски, Путин и Тръмп. След срещата на върха във Вашингтон обаче Тръмп предложи Зеленски и Путин първо да се срещнат без негово участие, но по-късно американският президент размисли. ОЩЕ: Ще отиде, няма да отиде: Тръмп размисли за срещата на Зеленски и Путин (ВИДЕО)