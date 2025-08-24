Войната в Украйна:

Българското лъвче Стилияна Николова завоюва трети медал на Световното по художествена гимнастика

24 август 2025, 18:50 часа 1167 прочитания 0 коментара
Българското лъвче Стилияна Николова завоюва трети медал на Световното по художествена гимнастика

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова завоюва трети сребърен медал на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия). "Българското лъвче" грабна отличието на финала на обръч и зае пета позиция на топка. В изминалите дни тя завърши втора и в многобоя, а освен това е носителка на сребро в отборната надпревара. Италианката София Рафаели стана единствената състезателка с медал и на двата уреда.

Сребро за Стили на обръч

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си и получи оценка от 29.950 точки на обръч, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение. Световна шампионка на обръч стана София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки. Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешки и остана пета с 28.950.

🥈Сребърен медал за Стилияна Николова във финала на обръч, на 41-ото Световно първенство Рио 2025! 🇧🇷 🥇София Рафаели 🇮🇹...

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Sunday, August 24, 2025

На топка Стилияна Николова остана на пета позиция с 28.500 точки (трудност 12.100; артистичност 8.450; изпълнение 7.950). Златото на този уред взе Даря Варфоломеев (Германия) с 29.850 точки, както и на Мондиала във Валенсия 2023, а след нея се наредиха новоизгряващата звезда Рин Кийс (САЩ) с 29.050 и София Рафаели (Италия) с 28.750 точки. По-късно днес Николова ще участва на финалите на бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на България на пет ленти.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Огромен гаф на Световното първенство по художествена гимнастика помрачи радостта на абсолютната шампионка (ВИДЕО)

5️⃣ място за Стилияна Николова във финала на топка, на 41-ото Световно първенство по художествена Рио 2025 🇧🇷! 🥇Даря...

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Sunday, August 24, 2025
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Световно първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес