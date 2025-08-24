Българското лъвче Стилияна Николова завоюва трети медал на Световното по художествена гимнастика

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова завоюва трети сребърен медал на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия). "Българското лъвче" грабна отличието на финала на обръч и зае пета позиция на топка. В изминалите дни тя завърши втора и в многобоя, а освен това е носителка на сребро в отборната надпревара. Италианката София Рафаели стана единствената състезателка с медал и на двата уреда.

Сребро за Стили на обръч

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си и получи оценка от 29.950 точки на обръч, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение. Световна шампионка на обръч стана София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки. Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешки и остана пета с 28.950.

На топка Стилияна Николова остана на пета позиция с 28.500 точки (трудност 12.100; артистичност 8.450; изпълнение 7.950). Златото на този уред взе Даря Варфоломеев (Германия) с 29.850 точки, както и на Мондиала във Валенсия 2023, а след нея се наредиха новоизгряващата звезда Рин Кийс (САЩ) с 29.050 и София Рафаели (Италия) с 28.750 точки. По-късно днес Николова ще участва на финалите на бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на България на пет ленти.

