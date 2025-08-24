Путин по стъпките на Тръмп: Русия не пуска камиони с плодове през границата си (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин изглежда е тръгнал по пътя на американския президент Доналд Тръмп, който от началото на новия си мандат не спира да налага мита на държави от различни части от света. Доказателство, че руският диктатор поема по стъпките на Тръмп е връщането на камиони с арменски праскови, сливи и грозде на руската граница, за което съобщава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Депутатът Гарник Даниелян казва, че на превозвачите не са дадени ясни причини, а само неясни твърдения за „фитосанитарни проблеми“. Той отбелязва, че дори камионите със строителни материали се подлагат на необичайни проверки.

"Това е не само икономическо, но и политическо. Поздравления за "пътя на Тръмп", написа Даниелян.

Прогнозите за руската икономика

Икономиката на Русия ще претърпи рязко забавяне и ще се върне към стагнация след две години на разширяване, предизвикано от войната. Това е оценката на Международния валутен фонд (МВФ) в най-новата му глобална прогноза, публикувана на 30 юли. "Очакваме икономическият растеж на Русия да се забави през 2025 г., което се дължи в голяма степен на затягането на политиката и по-ниските цени на петрола", заяви Петя Коева Брукс - заместник-директор на изследователския отдел на МВФ. ОЩЕ: МВФ със стряскаща прогноза за руската икономика и военната машина на Путин