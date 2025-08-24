Заради Путин: Пентагонът "вързал ръцете" на Украйна за вече доставени ATACMS

След като наскоро САЩ поискаха оръжията им за Украйна да бъдат плащани от Европа, стана ясно, че редставители на Пентагонът блокира Киев за използването на доставени от американски ракети с голям обсег за поразяване на цели в Русия, като това се случва от края на пролетта. Това било също така част усилията на администрацията на Тръмп да накара Владимир Путин да се включи в мирни преговори, предава британското издание "Гардиън", позовавайки се на материал на „Уолстрийт Джърнъл“, според който Пентагонът е блокирал Украйна от използването на произведени в САЩ армейски тактически ракетни системи (ATACMS).

Колко пъти се е случвало?

Двама американски служители заявиха пред изданието, че поне веднъж Украйна се е опитала да използва система ATACM срещу цел, но й е отказано съгласно „механизъм за преглед", разработен от Елбридж Колби, заместник-секретар по политиката на Пентагона, който урежда как могат да се използват американски оръжия с голям обсег или такива, предоставени от европейски съюзници, които разчитат на американско разузнаване и компоненти.

Процесът на преглед се отнася и за британската крилата ракета Storm Shadow, тъй като тя зависи от данните за насочване от САЩ, според двама американски служители и един британски служител, съобщи Journal. Според съобщенията, системата за преглед дава на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет одобрение за използването на системите Atacms, които имат обхват от близо 305 км.

Украйна вече получи разрешение от администрацията на Байдън да използва ракетната система срещу цели в Русия през ноември, след като севернокорейските войски влязоха във войната. Преди встъпването в длъжност през януари, Тръмп заяви пред списание Time, че решението да се позволи на Украйна да използва американски оръжейни системи за атаки на цели в Русия е било грешка. „Категорично не съм съгласен с изпращането на ракети на стотици мили в Русия . Защо правим това? Ние само ескалираме тази война и я влошаваме. Това не трябваше да се допуска", каза той.

Официална промяна в политиката?

Не е ясно дали процесът на преглед от Министерството на отбраната на САЩ представлява официална промяна в политиката. Но той идва успоредно с нарастващия контрол върху боеприпасите за Украйна, тъй като запасите на САЩ са изчерпани. В изявление за „Джърнъл", прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Тръмп „е бил много ясен, че войната в Украйна трябва да приключи. Към момента няма промяна във военната позиция в отношенията между Русия и Украйна". Но миналата седмица, на фона на усилията за посредничество в преговорите между руския президент и Волдомир Зеленски, Тръмп заяви, че Украйна не може да победи Русия, освен ако не може да „играе офанзивно" във войната. „Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната на нашественика", написа Тръмп в четвъртък. „Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа".

Нови оръжия, но само срещу плащане

Миналия месец САЩ се съгласиха да доставят на Украйна нови оръжейни системи, но само ако европейските държави платят за тях. Докато Тръмп заяви, че САЩ „не се стремят" да предоставят оръжия с по-голям обсег, които биха могли да достигнат до Москва, американски служители съобщиха на Journal, че администрацията е одобрила продажбата на 3350 ракети с въздушен старт с удължен обсег на действие (ERAM), които имат обсег от 400 км.