Украйна и Русия си размениха военнопленници (СНИМКИ)

В неделя Русия и Украйна потвърдиха, че е осъществена размяна на пленници, като са били разменени 146 войници от всяка страна, съобщи BBC. Руското министерство на отбраната съобщи също, че осем души от Курска област на Русия, която беше частично окупирана от Украйна в продължение на няколко месеца, са били предадени и ще се върнат у дома. Зеленски заяви, че сред върнатите от Русия са войници, граничари и цивилни, повечето от които са в плен от 2022 г. Той каза също, че журналистът Дмитро Хилюк, който беше „отвлечен в Киевска област“ в началото на войната, се завръща у дома.

Това е 68-ия обмен между Русия и Украйна, който се случва съгласно споразуменията в Истанбул, допълва РБК - Украйна.

Обмен на тела

Припомняме, че само преди дни Русия и Украйна проведоха поредния етап от обмена на тела на загинали войници. Според украинския Координационен щаб за третиране на военнопленници Москва е предала на Киев 1000 тела, включително пет тела на военнослужещи, загинали в плен.

Последната размяна се случи ден след срещата на американския президент Доналд Тръмп с Володимир Зеленски и евролидерите във Вашингтон. ОЩЕ: Русия върна на Украйна загинали войници, които е трябвало да предаде при размяната на тежко ранени и болни