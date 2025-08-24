Атаката срещу "Северен поток" 2: Следите, които доведоха до задържания в Италия украинец

Италианският вестник Corriere della Sera публикува нови подробности по случая с атентата на газопровода "Северен поток 2" през 2022 г. Новата информация идва след като преди дни в италианската страна беше задържан украинският гражданин Сергей Кузнецов, който е заподозрян в организиране на диверсия. 49-годишният бивш офицер от СБУ с ранг капитан Сергей Кузнецов ръководи диверсионна група от шест души. Той стана първият човек, задържан във връзка с тази експлозия, пише ASTRA.

Следите водят към Кузнецов

Групата се е състояла от опитни водолази, които работят в студена вода на дълбочина 80 метра. Те са използвали най-малко четири възривни устройства на тръбопровода - до 30 кг всяко; „Диверсантите са използвали ветрохода „Андромеда“, върху който са оставили следи, включително ДНК. Това е позволило на германските следователи да стигнат до Кузнецов;

Операцията е одобрена от бившия началник на Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужний. ОЩЕ: Украинец е арестуван в Италия заради взрива на "Северен поток"

Разследването

По-рано съвместно разследване на NOS, Nieuwsuur, Die Zeit и ARD посочи, че атаките през септември 2022 години са извършени от украинци, които са имали стаж в украинските специални части. Водолазите са били закарани до тръбопроводите на яхтата "Андромеда" и са поставили взривни вещества. Яхтата била наета през полска компания в германското пристанище Рощок, а зад компанията стои украински бизнесмен на име Рустем А., разследван за пране на пари. Отделно има данни за мъж от окупирания от руснаците украински град Мариупол и че той е физическият изпълнител на наема на "Андромеда" - затова германското следствие не изключва версия, при която Русия да е наела екип от украинци за саботаж на газопровода, който Германия спря почти ведната след като руският диктатор Владимир Путин нареди пълномащабна инвазия в Украйна. ОЩЕ: Има ли Зеленски роля във взривовете на "Северен поток"? Президентският му офис отрече