В Скопие завиждат на България за облика на евромонетите

В Северна Македония изглежда малко завиждат на България за националния дизайн на евромонетитет. Това става ясно от статия в македонската медия "Рацин", озаглавена България представя своите евро, светци и история на монетите. Медията пише още, че това е първият път в еврозоната, в който кирилицата се появява на официалните валути и отбелязва, че това е възможност, която Северна Македония е пропуснала пропусна "поради лоши политически решения, въпреки че е страна кандидатка за членство от началото на 2000-те години и дори е била пред Хърватия".

Националния облик на евромонетите

Българската народна банка представи националния дизайн на евромонетите, с мотиви, съчетаващи духовната традиция и държавната история на страната. Според приетия комплект, Свети Иван Рилски ще бъде на монетата от 1 евро, Паисий Хилендарски на тази от 2 евро, а „Мадарският конник“ ще се появява на всички малки купюри от 1 до 50 евроцента. Дизайните са одобрени на ниво БНБ и институции на ЕС, като е планирано пускането им в обращение при влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г., пише още изданието.

Припомняме, че нееднократно македонските историци и имедии са си приписвали и Паисий Хилендарски за техен, което е далеч от историческата истина. ОЩЕ: Македонците си "взеха" и "История славянобългарска"

Визуалните решения отговарят на разпоредбите на ЕС за националната страна (позициониране на 12-те звезди, името „БЪЛГАРИЯ“ на кирилица и други задължителни елементи).

С това българските евро ще „говорят“ за светците покровители и културната памет (Св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски), както и за националната иконография (Мадарският конник - обект на ЮНЕСКО), запазвайки визуална близост до сегашния лев за по-лесен преход към общата валута, посочва още "Рацин". ОЩЕ: Къде е роден Паисий Хилендарски - няколко места спорят