Войната в Украйна:

Канадският премиер обеща: Оръжия за Украйна за 1 млрд. долара (ВИДЕО)

24 август 2025, 14:23 часа 622 прочитания 0 коментара

Канада ще предостави оръжия на Украйна за 1 милиард долара. Пакетът ще включва дронове, ракети и бронирани машини. Това е казал канадският премиер Марк Карни по време на реч в Киев, предаде РБК - Украйна. Канадският премиер Марк Карни пристигна в Украйна в Деня на независимостта, който страната отбелязва на 24 август. Това е първото му посещение в Киев като ръководител на канадското правителство.

Бронирани машини и дронове още следващия месец

„На срещата на върха на Г-7 през юни Канада обеща допълнителни 2 милиарда долара военна помощ. Днес с гордост обявявам, че над 1 милиард долара от тази сума ще бъдат използвани за укрепване на вашия оръжеен арсенал - с дронове, боеприпаси и бронирани машини, които ще пристигнат още следващия месец“, каза Марк Карни.

Канадският премиер заяви също, че страната ще предостави десетки милиони за спешна помощ, бомбоубежища и за противодействие на кибератаки, предава още украинското издание. 

Канада в помощ на децата на Украйна

„Като съпредседател на международната коалиция за връщане на украински деца, Канада ще засили сътрудничеството си с Украйна, европейските партньори и Съединените щати, за да осигури незабавното и безусловно връщане на децата“, добави Карни. ОЩЕ: По-малко пари и оръжия за Украйна от САЩ: Официално искане на Пентагона (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Канада Марк Карни война Украйна помощ за Украйна оръжия за украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес