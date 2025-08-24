Канадският премиер обеща: Оръжия за Украйна за 1 млрд. долара (ВИДЕО)

Канада ще предостави оръжия на Украйна за 1 милиард долара. Пакетът ще включва дронове, ракети и бронирани машини. Това е казал канадският премиер Марк Карни по време на реч в Киев, предаде РБК - Украйна. Канадският премиер Марк Карни пристигна в Украйна в Деня на независимостта, който страната отбелязва на 24 август. Това е първото му посещение в Киев като ръководител на канадското правителство.

Бронирани машини и дронове още следващия месец

„На срещата на върха на Г-7 през юни Канада обеща допълнителни 2 милиарда долара военна помощ. Днес с гордост обявявам, че над 1 милиард долара от тази сума ще бъдат използвани за укрепване на вашия оръжеен арсенал - с дронове, боеприпаси и бронирани машини, които ще пристигнат още следващия месец“, каза Марк Карни.

Канадският премиер заяви също, че страната ще предостави десетки милиони за спешна помощ, бомбоубежища и за противодействие на кибератаки, предава още украинското издание.

Канада в помощ на децата на Украйна

„Като съпредседател на международната коалиция за връщане на украински деца, Канада ще засили сътрудничеството си с Украйна, европейските партньори и Съединените щати, за да осигури незабавното и безусловно връщане на децата“, добави Карни. ОЩЕ: По-малко пари и оръжия за Украйна от САЩ: Официално искане на Пентагона (ОБЗОР - ВИДЕО)