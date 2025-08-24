Зеленски: Украйна все още не е спечелила, но със сигурност не е загубила

„Имаме нужда от справедлив мир, мир, в който бъдещето ни ще се решава само от нас. Украйна не е жертва, а боец. Украйна все още не е спечелила, но със сигурност не е загубила“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в предизвикателно обръщение към нацията по случай Деня на независимостта, предаде BBC. Той бе категоричен, че Украйна ще продължи да се бори за свободата си, „докато призивите ѝ за мир не бъдат чути“.

В Киев се проведоха тържества по случай Деня на независимостта, в който страната отбеляза обявяването на независимостта си от Съветския съюз през 1991 г. Канадският премиер Марк Карни участва в тържествата и застана до Зеленски в катедралата „Света София“. ОЩЕ: Канадският премиер обеща: Оръжия за Украйна за 1 млрд. долара (ВИДЕО)

Обвиненията на Москва

Коментарите на Зеленски дойдоха, след като Москва заяви, че Украйна е атакувала руски енергийни съоръжения през нощта, обвинявайки атаки с дронове за пожара в атомна електроцентрала в западната Курска област.

Центърът за борба с дезинформацията към украинското правителство съобщи, че е било съобщено, че свалянето на дрон е причина за пожара. Центърът обвини Русия в „разпространение на манипулации“ и заяви, че обвиненията на Русия срещу Украйна за "целенасочени удари“ по електроцентралата, „са типични методи“ на руската пропаганда.

Няма пострадали и пожарът е бил бързо потушен, съобщи пресслужбата на централата в приложението за съобщения Telegram.

В съобщението се казва, че атаката е повредила трансформатор, но нивата на радиация са в нормалните граници.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН заяви, че е запозната със съобщенията относно пожара, но не може да ги потвърди независимо.

Генералният ѝ директор заяви, че „всяко ядрено съоръжение трябва да бъде защитено по всяко време“. МААЕ многократно е призовавала както Русия, така и Украйна да проявят максимална сдържаност по отношение на ядрените съоръжения във войната. ОЩЕ: За украинския ден на независимостта: Лукашенко, Си Дзинпин и Тръмп поздравиха Украйна