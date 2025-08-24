Войната в Украйна:

Зеленски: Украйна все още не е спечелила, но със сигурност не е загубила

24 август 2025, 18:21 часа 185 прочитания 0 коментара
Зеленски: Украйна все още не е спечелила, но със сигурност не е загубила

„Имаме нужда от справедлив мир, мир, в който бъдещето ни ще се решава само от нас. Украйна не е жертва, а боец. Украйна все още не е спечелила, но със сигурност не е загубила“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в предизвикателно обръщение към нацията по случай Деня на независимостта, предаде BBC. Той бе категоричен, че Украйна ще продължи да се бори за свободата си, „докато призивите ѝ за мир не бъдат чути“.

В Киев се проведоха тържества по случай Деня на независимостта, в който страната отбеляза обявяването на независимостта си от Съветския съюз през 1991 г. Канадският премиер Марк Карни участва в тържествата и застана до Зеленски в катедралата „Света София“. ОЩЕ: Канадският премиер обеща: Оръжия за Украйна за 1 млрд. долара (ВИДЕО)

Обвиненията на Москва

Коментарите на Зеленски дойдоха, след като Москва заяви, че Украйна е атакувала руски енергийни съоръжения през нощта, обвинявайки атаки с дронове за пожара в атомна електроцентрала в западната Курска област.

Центърът за борба с дезинформацията към украинското правителство съобщи, че е било съобщено, че свалянето на дрон е причина за пожара. Центърът обвини Русия в „разпространение на манипулации“ и заяви, че обвиненията на Русия срещу Украйна за "целенасочени удари“ по електроцентралата, „са типични методи“ на руската пропаганда.

Няма пострадали и пожарът е бил бързо потушен, съобщи пресслужбата на централата в приложението за съобщения Telegram.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В съобщението се казва, че атаката е повредила трансформатор, но нивата на радиация са в нормалните граници.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН заяви, че е запозната със съобщенията относно пожара, но не може да ги потвърди независимо.

Генералният ѝ директор заяви, че „всяко ядрено съоръжение трябва да бъде защитено по всяко време“. МААЕ многократно е призовавала както Русия, така и Украйна да проявят максимална сдържаност по отношение на ядрените съоръжения във войната. ОЩЕ: За украинския ден на независимостта: Лукашенко, Си Дзинпин и Тръмп поздравиха Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Украйна Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес