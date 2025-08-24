Биатлонист от Б отбора на България спечели балканска титла при мъжете

Биатлонистът Константин Василев, който отскоро се готви с Б отбора на България, изненада с представянето си и спечели титлата при мъжете в индивидуалната дистанция на Балканската купа по летен биатлон в Банско. Роденият в Ловеч състезател изпревари Владимир Илиев и Благой Тодев, които финишираха съответно втори и трети. Василев финишира дистанцията от 12,5 км за време 35:02 мин. - с почти две минути аванс пред Илиев и две минути и половина аванс пред Тодев.

Константин Василев със злато и сребро от Балканската купа по летен биатлон в Банско

Дистанцията от 12,5 км бе съпроводена от четири стрелби, като Василев допусна общо четири грешки, а Илиев и Тодев - съответно седем и шест. Константин Василев, който през октомври ще навърши 22 години, демонстрира силно бягане, за да спечели убедително пред останалите. Ден по-рано той спечели и сребърен медал от Балканската купа, след като остана втори след Благой Тодев в спринта на 7,5 км с две стрелби. Василев допусна две грешки и остана на 1:05 мин. изоставане от Тодев, който записа чиста стрелба. Бронзът бе за Максим Макаров от Молдова, също с чиста стрелба.

Василев отскоро тренира с "Б" отбора на България

През февруари Константин Василев стана 12-ти в света при младежите в индивидуалния старт на 15 км от Световното младежко първенство по биатлон в Йостерзунд. През миналия сезон той бе част от "А" националния отбор, но в подготовката за новия сезон бе решено, че Василев ще се готви с "Б" отбора - при друга тренировъчна методика, различна от тази на главния треньор Роберт Кабуков от Русия и консултанта и светило в биатлона Волфганг Пихлер от Германия.

Сега Константин води подготовка под ръководството на треньорите на "Б" отбора Илиян Пенев и Димчо Мицов и демострира добра моментна форма по време на стартовете от Балканската купа по летен биатлон. През миналия сезон той имаше проблеми в подготовката, които му попречиха да разгърне потенциала си на някои от международните стартове. Очаква се преди началото на зимния сезон да се проведат контролни състезания, които да определят и отбора на България за предстоящите стартове от Световната купа и Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Иначе в Банско двойна победа записа водещата ни състезателка при жените Милена Тодорова, която триумфира както в спринта, така и в индивидуалната дистанция. И в двата старта на второ и трето място се наредиха съответно Лора Христова и Валентина Димитрова. Стартовете бяха част от новосъздадената световна регионална лятна верига под егидата на Международния съюз по биатлон, като в Банско участваха състезатели от България, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия и Молдова.

