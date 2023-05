Лидерите на Г-7 потвърдиха подкрепата си за Украйна с коалиция F-16

След като пристигна в Хирошима, Зеленски се зае с провеждането на дипломатически срещи с лидерите на седемте големи развити демокрации, които съставляват Г-7, както и с поканените развиващи се страни, включително Индия, предаде БГНЕС. По-рано Украйна получи одобрението на САЩ, в лицето на президента Джо Байдън, за получаване модерни западни изтребители F-16 - т.нар. коалиция "F-16", като първата стъпка е обучение на украински пилоти.

Looks like Santa Claus does exists.

A new jet coalition was born today! Thank you for the decision my colleagues @SecDef @BWallaceMP @DefensieMin @DedonderLudivin@troelslundp

Ukrainian pilots are looking forward to starting their training on F-16 fighter jets. They will now be… https://t.co/AtNosK5oUY