Любимо на украинските дронове нефтохранилище в Крим пламна заради "заваръчни работи" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Нефтохранилище във Феодосия - в югоизточната част на окупирания от руските сили полуостров Крим - бе подпалено след атака с дронове на 29 септември, твърди украинската мониторингова група "Кримски вятър". Става въпрос за АД „Морски нефтен терминал“ - най-големият терминал в Крим по отношение на претоварването на нефтопродукти. В момента се правят опити да се изгаси пламналият пожар, а кадри от мястото на събитието показват облак дим.

Преди това на полуострова прозвучаха сирени за заплаха от нападение с дронове. Движението по Кримския мост беше затворено.

Поредна атака по нефтохранилището

Това е поредно успешно нападение срещу обекта - на 7 октомври 2024 г. хранилището беше запалено толкова ефективно, че гореше в продължение на цяла седмица. През март миналата година пък то беше атакувано от дронове на украинските въоръжени сили, които повредиха главния нефтопровод.

Още: Украйна свали руски военен хеликоптер с FPV дрон (ВИДЕО). Бивш шеф на Ми-5: Вече сме във война с Русия

Руската версия

Инсталираният от Кремъл "губернатор" на Крим Сергей Аксьонов не споменава нищо в канала си в Telegram. Все пак коментар има от съветника му Олег Крючков. Според него пожарът във Феодосия е бил причинен от "заваръчни работи" - имало е нарушение на процедурите за заваряване. "Екипи на руското министерство на извънредните ситуации работят по въпроса“, каза той, цитиран от опозиционния канал ASTRA

Твърди се, че пожарът е възникнал в празен резервоар за гориво, в който са горели остатъци от мазут.

Още: Тръмп е разрешил далекобойни удари по Русия, твърди пратеникът му за Украйна. Тежка ситуация за ВСУ в Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Севастопол, Симферопол и Ялта пък са затънали в задръствания заради бензиновата криза. Шофьорите чакат на дълги опашки, за да заредят с 92-октанов или 95-октанов бензин, който се предлага спорадично на различни бензиностанции.

Собствениците на бензиностанции в Крим са въвели нова техника - разпределят гориво от една цистерна към три или четири бензиностанции, създавайки впечатлението, че горивото е налично на много места.

Още: Остра липса на бензин в Русия: В Крим въведоха квоти