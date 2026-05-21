Лукашенко се забърза за среща със Зеленски: Киев готов да посрещне удар от Беларус

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че е готов да се срещне с Володимир Зеленски където и да било в Украйна или Беларус и да обсъди с него двустранните отношения, съобщи държавната информационна агенция на Беларус БелТА. Това се случва на фона на протичащите в момента руско-беларуски ядрени военни учения на територията на Беларус и след изявления на украинските власти, че Москва отново се опитва да въвлече Минск във войната.
"Ако бъдем въвлечени във война, включително срещу Украйна, това ще е само в случай, че те извършат агресия срещу нас. Нямаме намерение да се намесваме във войната в Украйна. Нямаме нужда от това. Нито гражданска, нито военна", цитира го БелТА.
Същевременно Зеленски предупреди: "Имаме способността да действаме превантивно срещу де факто ръководството на Беларус, което трябва да остане нащрек — това означава, че те наистина трябва да чувстват, че ще има последствия, ако бъдат предприети агресивни действия срещу Украйна и нашия народ":
We have the ability to act preemptively against the de facto leadership of Belarus, which must stay on alert — meaning they must truly feel that there will be consequences if aggressive actions are taken against…
Припомняме, че Въоръжените сили на Украйна съвместно с Държавната гранична служба и полицията започнаха засилени мерки за сигурност по границата с Беларус.
От друга страна Лукашенко буквално "се изфука", че страната му има ядрени оръжия и е готова да ги ползва за защита - но не заплашва никого:
We are absolutely not threatening anyone, but we have nuclear weapons, and we are ready in every possible way to defend our homeland from Brest to Vladivostok. pic.twitter.com/GM2v76vIyV