Русия иска България аут от НАТО: Гари Каспаров "вникна" в мозъка на Путин (ВИДЕО)

„Диктаторите винаги лъжат за миналото, но много често ти казват точно какво възнамеряват да направят“ - това заяви руският шахматен гросмайстор, политически активист и писател Гари Каспаров за Владимир Путин. Той създаде движението „Обединен граждански фронт“ и беше член на коалицията „Другата Русия“, която се противопоставяше на управлението и политиката на Путин. През 2008 г. Каспаров обяви намерението си да се кандидатира за президентските избори, но след като се сблъска с логистични проблеми в кампанията си, за които обвини „официалната пречка“, се оттегли. За да избегне правосъдието на режима, избяга от страната през 2013 г.

Как Путин предизвика Запада и НАТО

Според Каспаров още през 2005 г. Путин открито е описал разпадането на Съветския съюз като „най-голямата геополитическа катастрофа на 20-и век“, а по-късно е използвал Конференцията по сигурността в Мюнхен през 2007 г., за да предизвика открито Запада и НАТО.

„Украйна е основната цел сега, но не е крайната цел. Путин иска да възстанови империята и да отблъсне НАТО обратно до границите от 1997 г.“, смята дългогодишният световен шампион по шах.

⚡️ “Dictators always lie about the past — but very often tell you exactly what they are going to do,” Garry Kasparov said about Putin



According to Kasparov, Putin openly described the collapse of the Soviet Union as “the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century”… pic.twitter.com/lIiB0RClQw — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

Руският диктатор неведнъж е признавал това си искане, но не директно, а под формата на цитираните от него "първопричини" за войната в Украйна. Той твърди, че една от тях е разширяването на НАТО на изток след 1997 г. След тази година Алиансът преминава през няколко етапа на експанзия, в резултат на които към него се присъединяват 16 нови държави, включително България (2004 г.). Останалите са Румъния, Полша, Унгария, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Албания, Хърватия, Черна гора, Северна Македония, Финландия и Швеция (последните две - след началото на войната на Русия срещу Украйна).

Каспаров твърди, че Европа все още отказва да вземе тези предупреждения насериозно. „Това вече не е заплаха. Това е опасност", алармира той.

